Trenin çarptığı minibüste 7 kişinin ölümünde şoför asli kusurlu

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, Kapıkule- Halkalı seferini yapan yük treninin çarptığı minibüste 7 kişinin öldüğü kaza ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda şoför Bilal Küllü (51) 'asli', TCDD ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yerel idaresi ise tali kusurlu bulundu. Raporda; Küllü'nün ışıklı ve sesli 'dur' talimatına uymadığı, demir yolu aracının yaklaşmadığından emin olduktan sonra geçmesi gerektiği belirtildi. Hemzemin geçitteki bariyer kollarının yolu tam kapatacak uzunlukta olmadığına dikkat çekilen raporda, TCDD'nin de tali kusurlu olduğu vurgulandı.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde, 4 Eylül sabahı Kapıkule-Halkalı seferini yapan yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı ve fabrika işçilerinin taşındığı minibüsüne çarptı. Kazada Suzan Aksoy, eşi Halil Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Minibüs sürücüsü Küllü'nün tutuklanmasının ardından kazayla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Birimi'nden Prof. Dr. Zübeyde Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Adem Faik İyinam ve Öğretim Görevlisi Dr. Nurbanu Çalışkan Özüer'den oluşan bilirkişi heyeti, raporunu tamamladı. Heyetin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu raporda, çok yönlü inceleme yapıldı. Kazaya karışan şoför Bilal Küllü, trende görevli makinistler Abidin Yeşilmen ve Ali Dinç ile Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) ve Karayolları'nın kusurlu olup, olmadığının araştırıldığı raporda ayrıca şüphelilerin ifadelerine de yer verildi.

"Şüpheli sürücü Bilal Küllü servis minibüsünü kullanan bir şoför olarak, aracını dikkatli kullanması, sinyalin kendisine kırmızı yandığı yol kesiminde yeşil sinyali beklemesi, bariyeri kapalı olan ve uyarı sistemleri aktif olan geçide yaklaştığında, bu uyarıları dikkate alması ve hattın geçişe uygun olduğu anda hemzemin geçidi kullanması gerekirdi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 76'ncı maddesine göre; sürücülerin ışıklı veya sesli 'dur' talimatına uyması ve demir yolu aracının yaklaşmadığından emin olduktan sonra geçmesi gerekirken, sürücü Bilal Küllü'nün bu kuralı ihlal ettiği ve tren hemzemin geçide yaklaşmaktayken hatta girerek kazanın meydana gelmesinde etkili olduğu için asli kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır."