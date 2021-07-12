Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek: Yürü be Gülşen
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Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek: Yürü be Gülşen

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Sahnede giydiği transparan kıyafet tartışmalara neden olan şarkıcı Gülşen'e, meslektaşı Gülben Ergen'den destek geldi. Ergen, "Gülşen'in cesur ve 'Herkese yakışması aşırı zor' olan kostümü, unutmayın ki sesinin ve bestelerinin önüne geçemez" dedi. Ünlü sanatçı, sözlerini, "Yürü be Gülşen!" şeklinde noktaladı.

Koronavirüs salgınında normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte uzun süredir sahnelerden uzak olan sanatçılar da sahnelerine kavuştu. Konser veren isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Gülşen'in sahne için seçtiği transparan kıyafet tartışmalara neden oldu.

Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek

KIYAFETİ DAMGA VURDU

Gülşen, şarkılarıyla sevenlerini eğlendirirken, kıyafet tercihiyle de geceye damga vurdu. Ünlü popçu, transparan pantolonun altına siyah iç çamaşırı giydi. Şarkıcı fotoğraflarını, "Çok özlemiş, çok özlenmişim." notuyla Instagram'dan paylaştı. Gülşen'in tarzı sosyal medyada da çok konuşuldu. Sanatçının kıyafetini abartılı bulanların yanı sıra beğenenler de vardı.

Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek

MESLEKTAŞI GÜLBEN ERGEN'DEN DESTEK

Şarkıcı Gülben Ergen de transparan tercihi ile çok konuşulan Gülşen'e destek verdi. Ergen, Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Sahne şov yeridir. Dünyanın tüm yıldızları, sesi, sahnesi, şarkıları kadar kostümleri ile de konuşulurlar. Gülşen'in cesur ve 'Herkese yakışması aşırı zor' olan kostümü, unutmayın ki sesinin ve bestelerinin önüne geçemez" ifadelerine yer verdi. Ünlü sanatçı, sözlerini, "Yürü be Gülşen!" şeklinde noktaladı.

Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek
Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek: Yürü be Gülşen
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek: Yürü be Gülşen - Haberler Magazin
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