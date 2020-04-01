Trakya Üniversitesi Hastanesi'nin 20 yataklı yeni solunum yoğun bakım ünitesi hasta kabulüne başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Trakya Üniversitesi Hastanesi'nin 20 yataklı yeni solunum yoğun bakım ünitesi hasta kabulüne başladı - Haberler
Trakya Bölgesi, Güncel

Trakya Üniversitesi Hastanesi'nin 20 yataklı yeni solunum yoğun bakım ünitesi hasta kabulüne başladı

Bölgenin en büyük ve en donanımlı hastanesi olan Trakya Üniversitesi Hastanesi, 20 yataklı yeni "Solunum Yoğun Bakım Ünitesi"ni hizmete açtı.

01.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:24
Trakya Üniversitesi Hastanesi'nin 20 yataklı yeni solunum yoğun bakım ünitesi hasta kabulüne başladı

Bölgenin en büyük ve en donanımlı hastanesi olan Trakya Üniversitesi Hastanesi, 20 yataklı yeni "Solunum Yoğun Bakım Ünitesi"ni hizmete açtı.

Hasta kabulüne başlanan 20 yataklı yeni Solunum Yoğun Bakım Ünitesi ve kısa süre önce hizmete giren 10 yataklı yeni Dahili Yoğun Bakım Ünitesi ile birlikte, 12'si negatif basınçla izole bir şekilde hazırlanan toplam 30 yeni yoğun bakım yatağı, ventilatör, monitör gibi son teknolojik donanımlarla birlikte hizmete sunuldu.

Negatif basınçlı izalosyan sistemiyle donatılan yeni yoğun bakım odalarında, içerideki havanın dışarıya çıkması engellenerek her anlamda sağlıklı bir tedavi ortamı oluşturuldu. Trakya Üniversitesi Hastanesi, yeni yoğun bakım üniteleriyle, Covid-19 salgınının yoğun bir şekilde devam ettiği bu dönemde önemli bir hizmete imza atmış oldu. Yeni yoğun bakım ünitelerinin hizmete girmesi nedeniyle Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne bir ziyaret gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Volkan İnal'dan bilgi aldı.

Bir göğüs hastalıkları ve yoğun bakım uzmanı olarak, göreve geldiği günden bu yana yoğun bakım şartlarının iyileştirilmesi ve yatak sayısının artırılması için çaba gösterdiğini ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "30 yataklı yetişkin ve 20 yataklı çocuk yoğun bakım ünitelerinin planlamasını yaklaşık 3 yıl önce yapmıştık. Tüm bu çalışmaları hayata geçirirken, bu zor günlere hazırlandığımızın farkında değilmişiz. Bugün, canla başla çalışarak tamamladığımız yeni yoğun bakım ünitelerimizi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yoğun bakım yataklarımızın, Covid-19 salgınının giderek arttığı bu döneme denk gelmesi anlamlı ve sevindirici bir gelişme. Yeni yoğun bakım ünitelerimizle yatak sayımızı artırdığımız gibi ünitelerimizi, her ihtiyaca cevap verecek şekilde, son teknolojiyle donattık. Umarız kimse hastalanmaz, umarız yoğun bakım ünitelerimiz boş kalır ama şunu ifade etmek isterim ki Trakya Üniversitesi Hastanesi olarak, farklı senaryolara karşı hazırlıklarımızı tamamlamış, önlemlerimizi almış durumdayız" dedi.

Türkiye'nin kişi başına düşen yoğun bakım kapasitesinde dünyada ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken, Trakya Üniversitesi Hastanesi'nin de mevcut yatak sayısı ile bu tabloda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni yoğun bakım ünitelerimizin tamamlanmasında her türlü fedakarlığı gösteren, Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Volkan İnal ve Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiremiz Ayşe Hayırlı başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yeni yatırımın Edirne ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."

Trakya Ünversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım yatak sayıları ile ilgili bilgi veren Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, "Hizmete giren 20 yataklı yeni Solunum Yoğun Bakım Ünitesi ile birlikte toplam yoğun bakım yatak sayımız 117'ye ulaştı. 20'si yeni doğan, 16'sı koroner, 6'sı çocuk ve 75'i üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi olmak üzere, 117 yoğun bakım yatağımız, son teknoloji ekipmanlarımız, alanında yetkin hekimlerimiz ve yardımcı sağlık personelimizle, Edirne ve bölgemize hizmet vermeye hazırız. Yeni ünitelerimizin hasta kabulüne başlamasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı Haberler
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek Haberler
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
110 yaşındaki Diyarbakırlı kayıp kadın, Mardin'de bulundu Haberler
110 yaşındaki Diyarbakırlı kayıp kadın, Mardin'de bulundu
ASFED Başkanı sektör çalışanlarını koronavirüs salgını konusunda uyardı Haberler
ASFED Başkanı sektör çalışanlarını koronavirüs salgını konusunda uyardı
Türkiye saat 19.10'a kilitlendi! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak Haberler
Türkiye saat 19.10'a kilitlendi! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler...
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart...
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için...
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü
Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü
Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı, koronavirüs testi pozitif çıkınca tahliye edildi
HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı, koronavirüs testi pozitif çıkınca tahliye edildi
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Şener Haluk Levent Şeyma Subaşı Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Milli Polis Wuhan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Trakya Üniversitesi Hastanesi'nin 20 yataklı yeni solunum yoğun bakım ünitesi hasta kabulüne başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 16:40:21. #1.14#
title