Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: "Kadına şiddetin durmasını istiyoruz"

Mersin'de trafikte tartıştıkları bir kişinin sopalı saldırısına uğrayan 3 kadın, şahıstan ve kızından şikayetçi olduklarını söyledi.

Mersin'de trafikte tartıştıkları bir kişinin sopalı saldırısına uğrayan 3 kadın, şahıstan ve kızından şikayetçi olduklarını söyledi. Kadınlar, "Biz kadına şiddetin adaletini istiyoruz. Kadına şiddetin durmasını istiyoruz" dedi. Olayda her 2 taraf da birbirinden şikayetçi olurken, karşı tarafın da darp raporu aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 28 Nisan Salı günü Merkez Mezitli ilçesine bağlı Yeni Mahalle 2. Çevre Yolu üzeri Kale kavşağında meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K., trafikte bir adam ve kızıyla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 3 kadın, sopayla saldırıya uğradı. Olayın ardından 3 kadın, polise giderek, baba ve kızından şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, baba ile kızını polis merkezine getirdi. Her 2 tarafın da ifadesi alınırken, doktordan raporlar alındı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, ifadelerinde 'küfür' iddialarında bulundular.

Olayla ilgili İHA muhabirine konuşan Feride K., olayın şokunu halen yaşadıklarını vurgulayarak, "Kırmızı ışıktayken aramızda 5-6 araç olmasına rağmen arabasından inen kadın koşarak, bizim arabamıza geldi. Önce kız arkadaşımı darp etmeye başladı. Kız kardeşim ayırmaya çalışırken, babası geldi sopayla darp etti. Ben henüz araçtan yeni inmişken, beni de darp etti. Belime sopayla vurdu. Kız arkadaşım başından, kardeşim kolundan sopayla darp edildik" dedi.

"BİZ ADALET İSTİYORUZ"

Olaydan sonra karakola gittiklerini kaydeden Feride K., "Biz darp raporu aldık, ifadelerimizi verdik. Sabahtan akşama kadar karakoldaydık. Biz kadına şiddetin adaletini istiyoruz. Gücümüz yetmediği halde bizi sopa ile darp eden bir adam var karşımızda. Biz adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hilal K. ise olayda ilk önce arkadaşının başından darp edildiğini iddia ederek, "Ben de ayırmak isterken darp edildim. Arkadaşımı korurken, kolum zarar gördü. Bu olaydan dolayı şahıslardan hepimiz şikayetçiyiz. Burada başta kadına şiddet var. Babası ve kızı tarafından darp edildik. Şahısların gerekli cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

"KADINA ŞİDDETİN DURMASINI İSTİYORUZ"

Dilara K. de kadına şiddetin artık durmasını isteyerek, "Biz sokağa çıkarken artık korkuyoruz. Erkeklerin her alanda şiddetine maruz kalıyoruz. Bu yaşadığımız olay hem erkek hem de kadının kadına şiddeti. Artık kadına her türlü şiddetin durmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Avukat Hibe Gökalp ise kadına şiddetin bu sefer trafikte yüzünü gösterdiğini belirterek, "3 kadın burada şiddete maruz kaldı. Bunun hiçbir nedeni, izahı olamaz. Biz 3 genç kadının hukuk danışmanlığını yapıyoruz ve bu yaşanan esef verici hadisenin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kadına şiddete ve şiddetin her türlüsüne her zaman karşı çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. Bu olayla ilgili de gerekli tüm mücadeleyi vereceğiz. Kadına şiddete hayır diyoruz, şiddetin her türlüsüne karşıyız" dedi.

