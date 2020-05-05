Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: "Kadına şiddetin durmasını istiyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: "Kadına şiddetin durmasını istiyoruz"

Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu:
05.05.2020 10:31 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:51

Mersin'de trafikte tartıştıkları bir kişinin sopalı saldırısına uğrayan 3 kadın, şahıstan ve kızından şikayetçi olduklarını söyledi.

Mersin'de trafikte tartıştıkları bir kişinin sopalı saldırısına uğrayan 3 kadın, şahıstan ve kızından şikayetçi olduklarını söyledi. Kadınlar, "Biz kadına şiddetin adaletini istiyoruz. Kadına şiddetin durmasını istiyoruz" dedi. Olayda her 2 taraf da birbirinden şikayetçi olurken, karşı tarafın da darp raporu aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 28 Nisan Salı günü Merkez Mezitli ilçesine bağlı Yeni Mahalle 2. Çevre Yolu üzeri Kale kavşağında meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K., trafikte bir adam ve kızıyla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 3 kadın, sopayla saldırıya uğradı. Olayın ardından 3 kadın, polise giderek, baba ve kızından şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, baba ile kızını polis merkezine getirdi. Her 2 tarafın da ifadesi alınırken, doktordan raporlar alındı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, ifadelerinde 'küfür' iddialarında bulundular.

Olayla ilgili İHA muhabirine konuşan Feride K., olayın şokunu halen yaşadıklarını vurgulayarak, "Kırmızı ışıktayken aramızda 5-6 araç olmasına rağmen arabasından inen kadın koşarak, bizim arabamıza geldi. Önce kız arkadaşımı darp etmeye başladı. Kız kardeşim ayırmaya çalışırken, babası geldi sopayla darp etti. Ben henüz araçtan yeni inmişken, beni de darp etti. Belime sopayla vurdu. Kız arkadaşım başından, kardeşim kolundan sopayla darp edildik" dedi.

"BİZ ADALET İSTİYORUZ"

Olaydan sonra karakola gittiklerini kaydeden Feride K., "Biz darp raporu aldık, ifadelerimizi verdik. Sabahtan akşama kadar karakoldaydık. Biz kadına şiddetin adaletini istiyoruz. Gücümüz yetmediği halde bizi sopa ile darp eden bir adam var karşımızda. Biz adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hilal K. ise olayda ilk önce arkadaşının başından darp edildiğini iddia ederek, "Ben de ayırmak isterken darp edildim. Arkadaşımı korurken, kolum zarar gördü. Bu olaydan dolayı şahıslardan hepimiz şikayetçiyiz. Burada başta kadına şiddet var. Babası ve kızı tarafından darp edildik. Şahısların gerekli cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

"KADINA ŞİDDETİN DURMASINI İSTİYORUZ"

Dilara K. de kadına şiddetin artık durmasını isteyerek, "Biz sokağa çıkarken artık korkuyoruz. Erkeklerin her alanda şiddetine maruz kalıyoruz. Bu yaşadığımız olay hem erkek hem de kadının kadına şiddeti. Artık kadına her türlü şiddetin durmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Avukat Hibe Gökalp ise kadına şiddetin bu sefer trafikte yüzünü gösterdiğini belirterek, "3 kadın burada şiddete maruz kaldı. Bunun hiçbir nedeni, izahı olamaz. Biz 3 genç kadının hukuk danışmanlığını yapıyoruz ve bu yaşanan esef verici hadisenin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kadına şiddete ve şiddetin her türlüsüne her zaman karşı çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. Bu olayla ilgili de gerekli tüm mücadeleyi vereceğiz. Kadına şiddete hayır diyoruz, şiddetin her türlüsüne karşıyız" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haber
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Haber
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haber
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben Haber
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haber
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü Haber
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
İstanbul'daki korona kaynaklı büyük değişim, havadan görüntülendi
İstanbul'daki korona kaynaklı büyük değişim, havadan görüntülendi
Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı
Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı
AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek
AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Türk profesörden güzel haber: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Türk profesörden güzel haber: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar...
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Nur Yerlitaş Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Selçuk İnan Nenad Bjelica Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Haziran Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: "Kadına şiddetin durmasını istiyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 11:00:30. #1.15#
title