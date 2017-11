Trafikte Saygı Kurallara Uymak Kadar Önemli"

SERTAÇ BULUR / ORHAN ONUR GEMİCİ - Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Ali Temiz, trafik kazalarında her yıl küçük bir taşra kasabası nüfusu kadar insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Birbirimize saygılı olduğumuz, basit trafik kurallarına uyduğumuz anda can kayıplarının büyük bir kısmını önleyeceğimizi düşünüyoruz." dedi.



Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde dün açılışı yapılan "8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi" kapsamında etkinlikler devam ediyor.



Sempozyum hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Ali Temiz, daha önce İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının ortaklaşa düzenlediği sempozyuma, farkındalığı artırmak amacıyla bu yıl Milli Eğitim ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da dahil edildiğini bildirdi.



Trafik güvenliği konusunda toplumda algı oluşturmak için 9 farklı panel düzenlediklerini aktaran Temiz, "Trafik Güvenliği ve Medya" konulu panelde Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, TRT Haber ve Spor Yayınları Daire Başkanı Yaşar Taşkın Koç, gazeteci yazar Avni Özgürel ve Faruk Bildirici ile NTV sunucusu ve gazeteci Oğuz Haksever'in sunumlar yaptıklarını söyledi.



"Türkiye haritasından küçük bir ilçe her sene kayboluyor"



Temiz, tiyatro oyunları ile trafik dedektifleri projesi kapsamındaki etkinliklerle de trafik güvenliği konusunda özellikle çocukların trafik bilincinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.



Sergi alanında ise trafik uygulamaları konusunda faaliyet gösteren 88 firmanın ürünlerinin bulunduğuna işaret eden Temiz, bunlar arasında akıllı ulaşım, kamera ve elektronik hız denetim sistemlerinin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü anlattı.



Başbakan Binali Yıldırım'ın sempozyum ve serginin açılış törenine katılmasının, hükümetin karayolu trafik güvenliğine verdiği önemin göstergesi olduğuna değinen Temiz, "Trafik kazalarında küçük bir taşra kasabası nüfusu kadar insanımızı her sene kaybediyoruz. Bu rutin oldu. İnsanlarımız bunun farkında değil. 7-8 bin insanımızı, yani Türkiye haritasından küçük bir ilçe her sene kayboluyor. Bu çok vahim ve çok üzücü bir şey." diye konuştu.



Ali Temiz, insanların trafik güvenliği konusunda farkındalığını artırmak amacıyla sempozyumun düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Basit trafik kurallarına, hız sınırlarına, takip mesafesine, şerit değiştirme kurallarına uyarak insanlarımızın hayatını kurtarabiliriz. Türk insanının özelliklerinde misafirperverlik, saygı ve iyilikseverlik var ama direksiyona geçtiğimizde bütün bu hasletlerimizi, güzel huylarımızı terk ediyoruz. Birbirimize saygılı olduğumuz, basit trafik kurallarına uyduğumuz anda can kayıplarının büyük bir kısmını önleyeceğimizi düşünüyoruz. Burada bunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz."