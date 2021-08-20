Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı
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Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da abart egzozlu motosikletinin plakasını cerrahi maskeyle kapatıp, kendisine de ceza yazmak isteyen trafik polisini kask ile darp ederek yaralayan sürücünün, daha önce makas atma, abart egzoz, plakayı kapatma, dur ihtarına uymama, sigortasını yaptırmama gibi cezalardan 2 bin 662 lira...

Adana'da abart egzozlu motosikletinin plakasını cerrahi maskeyle kapatıp, kendisine de ceza yazmak isteyen trafik polisini kask ile darp ederek yaralayan sürücünün, daha önce makas atma, abart egzoz, plakayı kapatma, dur ihtarına uymama, sigortasını yaptırmama gibi cezalardan 2 bin 662 lira ceza verildiği öğrenildi.

Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda abart egzozlu 01 FKY 07 plakalı motosikletinin plakasını cerrahi maskeyle kapatıp gezmeye çıkan Abdullah G. (26), bu durumu fark eden ve ceza yazmak isteyen trafik polisi Kenan Gültekin Öztürk'e önce hakaret etmiş sonrada kaskıyla darp etmişti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Zanlı Abdullah G, sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Ancak Abdullah G.'nin hem asayiş suç kaydı hem de trafik suç kaydı kabarık çıktı. Asayişten 12 suç kaydı olduğu öğrenilen Abdullah G.'nin, trafikte de daha önce makas atma, abart egzoz, plakayı kapatma, dur ihtarına uymama, sigortasını yaptırmama gibi cezalardan 2 bin 662 lira ceza verildiği öğrenildi.

Abdullah G, görüntülerde daha önce çok ceza yediğini bu yüzden ceza yazılmaması gerektiğini söyleyerek trafik polisine saldırmıştı.

Abullah G.'nin motosikleti trafikten men edilerek otoparka çekildi. - ADANA

Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı
Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı
Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı
Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı
Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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