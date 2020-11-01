Trabzon hurması nedir? Trabzon hurması nerede yetişi, faydaları nelerdir? Trabzon hurması yemekleri nelerdir? Trabzon hurması ile neler yapılır?

Lezzeti ve görünümü ile iştah kabartan Trabzon hurması, içeriği ile pek çok faydayı bünyesinde barındırıyor. Peki, Trabzon hurması nerede yetişi, faydaları nelerdir? Trabzon hurması yemekleri nelerdir? Trabzon hurması ile neler yapılır? Trabzon hurması nedir?

Kış aylarında sıklıkla tüketilen cennet meyvesi diğer adıyla hurma denilen yendiği zaman dilde kuruluk hissi veren olmazsa olmaz dediğimiz sofraların vazgeçilmez meyvesi Trabzon hurması nedir? Trabzon hurması nedir? Trabzon hurması nerede yetişi, faydaları nelerdir? Trabzon hurması ile neler yapılır? Trabzon hurması yemekleri nelerdir?

TRABZON HURMASI NEDİR?

Bilimsel adı: Diospyros kaki

Üst sınıf: Diospyros

Familya: Ebenaceae (Abanozgiller)

Tür: D. kaki

Takım: Ericales

Takson Basamağı: Tür

Trabzon hurması

Trabzon hurması (Diospyros kaki), Cennet hurması ya da Akdeniz Hurması, yöresel adı ile ambe veya amme, abanozgiller (Ebenaceae) familyasından, Akdeniz bölgesi gibi subtropik iklim kuşaklarında yetişen bir ağaç türü ve bunun meyvesine verilen ad. "Hurma" Farsça khurmalu, yani erik hurması adından gelmedir. Türkiye'ye ilk defa 1920 yıllarında Fransızlar tarafından getirilip, Hatay bölgesinde yetiştirilmiştir, bu nedenle meyvenin ismi tini frence (fransız inciri) veya frenk elması olarak da bilinir.

Morfolojik özellikleri

Kışın yaprağını döken, geniş tepeli seyrek dallı bir ağaççıktır. Gövdenin kabuğu levhalar halinde çatlaklıdır. Yapraklar eliptik bir yapıda 6–15 cm uzunluğunda, üst yüzü parlak koyu yeşil ve tüysüz, alt yüzü tüylüdür. Sarımsı beyaz çiçekleri haziran ayında açar. Meyveleri sonbaharda olgunlaşır. Portakal rengindeki meyveleri şekerli ve tanence zengin olduğundan halk arasında tüketilmektedir. Anavatanı Çin ve Japonya'dır. Türkiye'de karadeniz kıyılar ile Hatay ve Antalya civarında yetiştirilir.

Dünyada Akdeniz Hurmasının 2 milyon ton civarında üretildiği tahmin edilmektedir. Çin en önemli üretici konumunda bulunurken bunu sırayla Güney Kore, Japonya, Brezilya ve İtalya izlemektedir. Yeni Zelanda, Avustralya ve Şili ise Trabzon hurması üretimine yönelen ülkelerin başında gelmektedir. Ancak Türkiye'de bu meyve 40'ın üzerinde ilde yetiştirilmesine rağmen üretim yıllık 15 bin tonu geçmemektedir.

Trabzon hurması

İçeriği

Trabzon hurmasının özellikle A vitamini ve karbonhidratlarca zengindir.[2] 100 gramında 14-20 gram arasında vitamin (20-25 miligram arasında C vitamini ile riboflavin, niasin ve tiamin gibi bazı B vitamini çeşitleri), 0.7 gram protein ve 0.4 gram yağ içermektedir. Ayrıca mineral madde içeriği bakımından zengin olup, özellikle potasyum, kalsiyum ve fosforu en yüksek oranlarda ihtiva etmektedir.

Faydaları

Yapılan tıbbi araştırmalarda özellikle kalp-damar, sindirim sistemi hastalıklarına iyi geldiği, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği, sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceği belirlenmiştir. Ayrıca zayıflama, 100 gramda 0.3 miligram demir ihtiva etmesi nedeniyle kansızlığın, A, B, C vitaminlerini ihtiva ettiğinden dolayı da vitamin eksikliğinin tedavisinde kullanılabilmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda, kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürücü özelliğinin olduğu da tespit edilmiştir.

Kocayemiş, Kara hurma adlarıyla da bilinen meyve, bol miktarda, protein, karbonhidrat, selüloz, fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, tanen, potasyum, magnezyum, A, B1, B2, B3, C vitaminleri.

TRABZON HURMASI İLE YAPILAN TARİFLER

Trabzon Hurması Tatlısı

Kuzguncuk Bombası

Barbarossa

Trabzon Hurmalı Dondurma

Trabzon Hurmalı Milkshake

Trabzon Hurmalı Kek