Trabzon'da yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor
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Kahramanmaraş, Çukurçayır, Trabzon, Güncel, Haber

Trabzon'da yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde bozuk yollar ve kaldırımlarda onarım ve bakım çalışması yapılıyor.

25.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:54
Trabzon'da yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde bozuk yollar ve kaldırımlarda onarım ve bakım çalışması yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek gece gündüz demeden çalışan ekiplerin şehrin çeşitli noktalarında bozulan parke yol, kaldırım ve sanat yapıları üzerine yoğunlaştıkları belirtildi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Kahramanmaraş Caddesi'nde bozuk parkeler, Çukurçayır Mahallesi Yedikaldırım Caddesi'nde ise yol ve yağmur suyu hattı yapımı gerçekleştiriliyor.

Ekipler ayrıca, bir çok ilçede menfez, istinat duvarı ve beton yol çalışmalarını da sürdürüyor.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun şu ifadeleri yer aldı:

"Tüm daire başkanlıklarımız kendi sorumluluk alanlarında kapsamlı ve titiz bir çalışma sergilediler. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla evlerinde kalsın. Bizler onlar için çalışmalarımızı her geçen gün üzerine koyarak sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da ekiplerimiz hemşehrilerimizin her an yanında olmak için üstün bir gayretle çalışıyor. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz."

Kaynak: AA

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