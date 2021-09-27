Trabzon'da yangın paniği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trabzon'da yangın paniği

Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesinde bulunan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki binanın zemin katında bulunan kalorifer dairesinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesinde bulunan Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi karşısındaki binanın zemin katında bulunan kalorifer dairesinde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden önlenirken, 5 vatandaş ise bulundukları dairelerin balkonlarından itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesinde bulunan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki Ak Center binalarında yangın çıktı. Daha önce öğrenci yurdu olarak kullanılan binanın kapatılmasının ardından hurdacılar kalorifer kazanını sökmek istedi. Borularda bulunan fuel oil birden alev almaya başlayınca alevlerle birlikte apartmanı siyah duman sardı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yomra-Arsin ve Ortahisar Grup Amirliği ekipleri yangına zamanında müdahale etmesiyle büyük bir tehlike önlenirken, dumanların sardığı binadan vatandaşlar çıkmakta zorluk yaşadı. Dairelerinde bulunan 5 vatandaş ise bulundukları balkonlardan itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

Ak Center Apartman Yöneticisi Yavuz Aydurmuş, hurdacıların kalorifer kazanın kesmek istediği sırada yangın başladığını belirterek, "Binanın altında bir yurt vardı o kapanınca hurdacılar fuel oil kazanını keserken küçük bir yangın başladı ve müdahale edemediler. İtfaiye çağırıldı. Yangın kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı olarak binaları boşalttık. Hastamızı vardı onu indirdik. Herhangi bir can kaybı yok. Durum tespiti yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Apartman sakinlerinden Ömer Orhanoğlu ise evde otururken birden duman bastığını belirterek, "Evde otururken birden duman bastı içeriye, apartman görevlisi haber verdi. Evde kedimiz vardı bırakamadım. Daha sonra itfaiye gelince onla birlikte aşağıya indim. Merdivenleri kullanamadık göz gözü görmüyordu. Aşağıda tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ben 4 kata çıkacağını zannetmem dedim ama kediyi de bırakamadım mecburen bekledim "diye konuştu. - TRABZON

Trabzon'da yangın paniği

Trabzon'da yangın paniği

Trabzon'da yangın paniği

Trabzon'da yangın paniği

Trabzon'da yangın paniği

Trabzon'da yangın paniği

Trabzon'da yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kahvehanede yangın çıktı, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı

Kahvehanede yangın çıktı, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı

 10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı

10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Bülent Ersoy Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Cüneyt Çakır Balotelli Umut Meraş Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Şenol Güneş Cengiz Ergün Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzon'da yangın paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 14:30:23. #1.12#