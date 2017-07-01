Trabzon'da denizcilik ve kabotaj bayramı kutlamaları



TRABZON - Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Trabzon'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Faroz Balıkçı Barınaklarında gerçekleşen kutlamalara İl Jandarma Alay Komutanı Okçin Akşit, Sahil Güvenlik Trabzon Grup Komutanı Ali Münir Gümüşbaykal, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Liman Başkanı Hakan Seymen ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik şehitler anısına denize çelenk bırakılmasıyla devam etti. Törende bir konuşma yapan Trabzon Liman Başkanı Hakan Seymen, 2016 yılında dünya deniz ticaretinin 11 milyar tona ulaştığını belirterek, "Kapitülasyonlarla Türk denizlerinde yük ve yolcu taşıma hakkını eline geçiren Batılı devletler deniz ulaştırmasının büyük bir bölümü ile önemli limanların işletmesini yürütmekteydi. Bizler kendi ülkemiz denizlerinde ticaret yapamaz duruma gelmiştik. Lozan Antlaşması ile denizlerimizde gemi işletme hakkı tekrar alınmış olsa da bu süreç tam olarak 1 Temmuz 1926 tarihinde çıkartılan Kabotaj Kanunu ile gerçekleşmiştir. 2016 yılı verilerine göre dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 85'i deniz yolu ile yapılmaktadır. 2016 yılında dünya deniz ticareti 11 milyar tona ulaşmıştır. Böyle bir yükten ne kadar pay alırsanız o kadar büyüksünüzdür. TÜİK verilerine göre ülkemizde ise 2015 yılında Türkiye'nin dış ticaret hacminin yüzde 87,7'si deniz yolu ile, yüzde 10,7'si karayolu ile ve yüzde 1,6'sı ise diğer yollar ile taşınmıştır" dedi.

Konuşmanın ardından etkinlikte serbest yüzme, yağlı direkten bayrak alma ve ördek yakalama yarışmalarına geçildi. Kutlamalara renk katan yarışmaların sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinlik, folklor ekibinin gösterisinin ardından şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.