54 STK'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Trabzon'da 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Trabzon Sivil İnisiyatif, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Trabzon'da 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Trabzon Sivil İnisiyatif, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Hürriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan 54 STK'nin temsilcileri basın açıklaması yaptı.

Grup adına ortak açıklamayı okuyan Birlik Vakfı Şube Başkanı Zekeriya Ertürk, geçmişi adalet, hürriyet, şan, şeref ve kahramanlıkla yoğrulmuş bu aziz milletin, tarihin en organize ve en alçakça saldırılarına karşı göğsünü siper ettiğini belirterek vatanına, bayrağına, namusuna asla namahrem eli değdirmediğini söyledi.

Ertürk, bir grup emekli amiralin, vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayımladıklarını ifade ederek, "Eski Türkiye'de kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edilmiştir." dedi.

Zekeriya Ertürk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanal İstanbul ve Montrö Antlaşması'na dair cümleler üzerinden 'fikir beyanı' adı altında gece yarısı deklare ettikleri 'muhtıra çağrışımlı' bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Millet iradesinin üstünde başka bir iradeyi özleyen, antidemokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden medet uman, milletin kendilerine vermiş olduğu o rütbeleri milletine karşı kullanmaya kalkan bedbahtlar bir sonuç alacağını düşünüyorlarsa 15 Temmuz'da bu aziz milletin duruşunu hatırlasınlar. Hatırlasınlar da bilsinler ki bizler onlara ve karanlık uzantılarına karşı hala burada dimdik ayaktayız. 15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde tarihin çöp sepetine gönderileceğini ilan ediyoruz."

15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden bu aziz milletin, Türkiye'nin tarihinden vesayetin izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp attığını vurgulayan Ertürk, "Bizler, darbenin kendisi bir yana, imasına dahi tahammülümüzün olmadığını, şehitlere verdiğimiz sözümüzün arkasında, millet iradesinin yanında, darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi buradan ilan ediyoruz." dedi.

Açıklama sırasında dev Türk bayrağı ile çeşitli dövizler açan grup üyeleri, daha sonra açıklamalarından dolayı tepki gösterdikleri emekli amiraller hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmak üzere Trabzon Adliyesi'ne gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu