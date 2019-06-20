TRABZON Araklı'daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Araklı'daki selde kaybolan 3 kişi aranıyor

TRABZON'un Araklı ilçesinde önceki gün sağanak yağışın ardından meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü sel ve heyelanlarda kaybolan 3 kişi için sabah erken saatlerde yeniden arama çalışması başlatıldı.

Trabzon'da önceki gün etkili olan sağanak yağış, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu yükselen sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu. Vatandaşların yardım çağrıları üzerine bölgeye karadan ve havadan kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sele kapılan 10 kişiden Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu, Çamlıktepe köyü imamı Soner Özbay, Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, DSİ personeli Hasan Çakar ile Mehmet Cevahir ve kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişinin dere yatağında cansız bedenlerine ulaştı, 4 kişiyi de yaralı olarak kurtardı. Bölgeye gönderilen 2 askeri helikopter, mahallelerde mahsur kalan 76 kişiyi alarak güvenli bölgelere tahliyesini sağladı.

KAYIP 3 KİŞİ ARANIYOR

İlçede sabahın ilk ışıkları ile birlikte kayıp 3 kişiyi arama çalışması yeniden başladı. Trabzon'un yanı sıra bölge illerden gelen AFAD, AKUT, UMKE ekipleri Araklı ilçesi Çamlıtepe ve Yeşilyurt mahallelerinde Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 31 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de çalışmalara eşlik ediyor. Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda geçen 10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan ve 2 arkadaşlarını şehit veren JAK timi de selde arama çalışmalarına katılan ekipte yer alıyor.

'ABREK' DEVREDE

AFAD'a ait olan ve Samsun'dan getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor. Abrek son olarak Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken ortadan kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için başlatılan çalışmalara eşlik ettirilmişti.

Araklı ilçesinde kayıp olarak aranan 3 kişinin yakınlarının da umutlu bekleyişi sürüyor.

Kaynak: DHA