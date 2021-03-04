Tövbeler Olsun neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Tövbeler Olsun dizisi yayın günü mü değişti, neden yayınlanmıyor?

TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Tövbeler Olsun dizisi bugün ekranlara gelmedi. Yayın akışında yer almayan dizi izleyiciler tarafından final mi yaptı sorusunu akıllara getirdi. Peki Tövbeler Olsun final mi yaptı neden yayınlanmıyor? Tövbeler Olsun bitti mi, final mi yaptı? 4 Mart Tövbeler Olsun neden yok?

TRT1'in sevilen dizisi Tövbeler Olsun dizisinin yayın günü değişti. Normalde pazar günleri yayınlanan dizi artık perşembe günü ekranlara gelecek. Peki bugün Tövbeler olsun neden yayınlanmadı? Final mi yaptı? Yayın günü mü değişti?

TÖVBELER OLSUN BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Dizi final yapmadı, yayın günü değişti. Tövbeler Olsun dizisi normalde pazar günleri yayınlanıyordu, ardından yapılan açıklamaya göre perşembe gününe alındı. Dizi bugün yayınlanacaktı. Yapılan açıklamaya göre Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasından dolayı bugün yeni bölüm ekranlara gelmeyecek. Diziden yapılan açıklama şu şekilde:

TÖVBELER OLSUN DİZİSİ 4 MART PERŞEMBE AÇIKLAMASI

Tövbeler Olsun dizisi Twitter resmi hesabından yaptığı açıklamaya göre bu akşam yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.

"Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Başımız sağ olsun."

TÖVBELER OLSUN DİZİSİ KONUSU NE?

İşinde başarılı ancak fazlasıyla pinti olan mücevher imalatçısı ve aynı zamanda Horanta Holding'in yöneticisi Namzet Horanta'nın, pinti bir kişilikten cömertliğe dönecek olan hikayesini konu almaktadır. Bu değişim sırasında, "hatme çiçeğim" diye seslendiği karısı Latife ve oğulları Sinan ve Buğra'yı da etkilediğini fark eder.

TÖVBELER OLSUN OYUNCULARI KİMLER?

Güven Kıraç : Namzet Horanta

İpek Tuzcuoğlu : Latife Horanta

Erkan Can : Osman Necipli

Çiçek Dilligil : Hülya Necipli

Naz Çağla Irmak : Aylin Necipli

Seda Türkmen : Nazmiye Horanta

Sercan Badur : Buğra Horanta

Hasan Kaçan : Öpücük Enişte

Cansu Kurgun : Jale

Batuhan Aydar : Anıl

Mert Denizmen : Ertan

Kerem Muslugil : Kazım Horanta-

İsmail Kavrakoğlu : Dilenci

Çiğdem Tunç : Aleyna Yeşilpınar

Ahmet Özhan : Doktor Şevki Hoşnefes

Ayça Işıldar : Makbule Geçti