Tövbeler Olsun 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 15. bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Ne zaman başlıyor?
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Tövbeler Olsun 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 15. bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Ne zaman başlıyor?

29.11.2020 17:14 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:18
Tövbeler Olsun 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 15. bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Ne zaman başlıyor?

TRT 1 ekranlarında başlayan Tövbeler Olsun dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Tövbeler Olsun konusu ne merak edildi. Tövbeler Olsun 15. bölüm izle! Tövbeler Olsun 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Tövbeler Olsun TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Tövbeler Olsun 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 15. bölüm kesintisiz izle!

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rafaello tarafından dolandırılan Namzet ve Latife hala olayın şokunu atlatamamıştır. Namzet ise bu durum yüzünden Osman'ı suçlamaktadır. Öte yandan şirketin durumunun kötüye gittiğini öğrenen Namzet herkesi acil toplantıya çağırır. Nazmiye ve Anıl'ın ilişkilerini ortaya çıkarmaya çalışan Ertan ise Anıl ile ilgili gerçeğe çok yaklaşmıştır. Sena yüzünden Aylin'le arası bozulan Buğra en sonunda gerçeği söyleyerek Sena'dan uzaklaşmak ister. Fakat bu defa da Latife ve Hülya buna engel olmak için büyük bir işbirliği kararı almıştır. Sena'nın şirketin başına geçtiğini öğrenen Namzet 'in de Buğra ve Sena ile ilgili planları vardır.

Osman'ın tesadüfen karşılaştığı Mahir yüzünden Namzet 'in başına yine olmadık işler gelecektir.

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Namzet Mahir'den nasıl helallik alacak? Şirketteki köstebeği bulmak isteyen Nazmiye'ye neler bekliyor? Hülya ve Latife'nin planı ne? Osman'ın yanlış anlaması bu defa Namzet 'in başına ne işler açacak? Tüm bunlar olurken Horanta Holding'i bekleyen büyük tehlike ne?

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Tövbeler Olsun 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 15. bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Ne zaman başlıyor?

TÖVBELER OLSUN 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tövbeler Olsun 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

TÖVBELER OLSUN 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Tövbeler Olsun 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 15. bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Ne zaman başlıyor?

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öpücük Enişte 'nin eve yerleşmesinden rahatsız olan Latife, Cemre ile birlikte enişteyi evden göndermek için plan yapar. Enişte ise İstanbul'da kalmaya kararlıdır. Buğra Aylin'e olan aşkını Namzet'e itiraf eder fakat bu durum Aylin'i çok mutlu etmeyecektir. Sena ile olan arkadaşlığı başına işler açan Buğra yine açıklaması zor durumlara düşecektir.

Öte yandan Nazmiye ve Anıl'ın aşkı Ertan'ın engel olma çabalarına rağmen dolu dizgin sürmektedir. Sinan ve Kazım yüzünden ise; Namzet yepyeni bir sınavla karşı karşıya kalacaktır. Yıllar önce Namzet 'in planları yüzünden Osman'ın adının 'Taklitçi 'ye çıkmasına sebep olan İtalyan Tasarımcı Rafaello geri dönmüştür. Hakkını aramaya kararlı olan Rafaello'nun yaşadığı sıkıntıların telafisi için Namzet ve Osman'dan bazı istekleri olacaktır. Bu istekleri yerine getirip helallik almak isteyen Namzet'i ise kötü bir sürpriz beklemektedir.

Öpücük Enişte' nin en başından sevmediği Rafaello'nun sırrı ne? Sinan ve Kazım'ı oyuna getiren İtalyan İsmet aslında kim? Enişte' nin yardımıyla büyük bir yalandan kurtulan Namzet'i neler bekliyor?

Tüm bu soruların cevabı Tövbeler Olsun 'un yeni bölümünde...

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜM ÖZETİ...

Tövbeler Olsun 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 15. bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Ne zaman başlıyor?

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü bu akşam 29 Kasım Pazar TRT 1 ekranlarına gelecek.

TÖVBELER OLSUN OYUNCU KADROSU

Güven Kıraç - Namzet Horanta

İpek Tuzcuoğlu - Latife Horanta

Erkan Can - Osman Necipli

Çiçek Dilligil - Hülya Necipli

Merve Erdoğan - Cemre Horanta

Mert Carim - Sinan Horanta

Naz Çağla Irmak - Aylin Necipli

Seda Türkmen - Nazmiye Horanta

Sercan Badur - Buğra Horanta

Ünal Silver - Fuat Peştemalci

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