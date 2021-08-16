Tosyalı Holding Cezayir'de "dünyanın en çevreci çeliğini" üretiyor

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Kullandığımız teknolojilerle küresel rekabette öne çıkan Tosyalı Algerie, Doğrudan İndirgenmiş Demir (DRI) teknolojisi sayesinde dünyanın en yeşil ve çevreci çeliğini üreten tesisler arasında yer alıyor.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Kullandığımız teknolojilerle küresel rekabette öne çıkan Tosyalı Algerie, Doğrudan İndirgenmiş Demir (DRI) teknolojisi sayesinde dünyanın en yeşil ve çevreci çeliğini üreten tesisler arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Tosyalı Holding açıklamasına göre, Holding, global çelik üreticisi olarak 3 kıtada sayıları 30'u bulan tesis ve yaklaşık 15 bin çalışanıyla küresel büyümesini sürdürüyor. Dünya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, 2020 yılında dünya çelik üreticileri arasında 82'nci sırada yer alan Tosyalı Holding, Cezayir'deki 4'ncü etap yatırımlarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cezayir programı sırasında Tosyalı Algerie'yı ziyareti sonrasındaki görüşlerine yer verilen Fuat Tosyalı, Tosyalı Algerie'nın bir Türk şirketinin yurt dışındaki en büyük yatırımı ve aynı zamanda dünya çelik endüstrisinde, son yıllarda hayata geçen en önemli komplekslerden biri olduğunu belirterek, "Kullandığımız teknolojilerle küresel rekabette öne çıkan Tosyalı Algerie, Doğrudan İndirgenmiş Demir (DRI) teknolojisi sayesinde dünyanın en yeşil ve çevreci çeliğini üreten tesisler arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Tosyalı Holding'in tüm global başarılarının temelinde şirketin yurt dışındaki ilk yatırımı olan Tosyalı Algerie'nın önemli bir yeri olduğunu dile getiren Tosyalı, şunları kaydetti:

"Bu tesisimiz, hidro-karbon temelli şirketleri dışarıda tuttuğumuzda, Cezayir'de gerçekleştirilen en büyük sanayi yatırımı. Sanayide öncü yatırımlarımız, yarattığımız istihdam ve sürdürülebilirlik odaklı teknolojilerimizle Cezayir'de devletin üst kademesi başta olmak üzere farklı platformlarda örnek gösteriliyoruz. Bu bizi ülkemiz ve insanımız adına gururlandırıyor ve daha iyisini yapmak için cesaret veriyor. Cezayir'deki tesisimizdeki katma değer yaratan yatırımlarımız devam edecek. Temellerini 2011 yılında attığımız ve 4. etap yatırımı devam eden Tosyalı Algerie, tüm etaplar tamamlandığında, 7,5 milyon tonu entegre maden tesisinden olmak üzere, 8,5 milyon tona ulaşan yassı ve uzun mamul kapasiteli bir sanayi tesisine dönüşerek küresel büyümemizin sürükleyici gücü olacak."

Tosyalı Algerie'dan dünya rekoru

Diğer yandan açıklamaya göre, Tosyalı Algerie'nın ilk etabı 2013, ikinci etabı 2015 ve üçüncü etabı da 2018'de tamamlandı.

Yıllık 2,5 milyon ton kapasiteli dünyanın en büyük DRI üretim tesisleriyle birlikte, DRI ile çalışan dünyanın en büyük ark ocağını barındıran Tosyalı Algerie, 2020 yılında 2,23 milyon ton/yıl üretim rakamına ulaşarak dünya rekoru kırdı.

Cezayir'in en büyük limanı da Tosyalı'dan

Sanayi ve endüstri bölgeleri yönetimi ve işletmesinde uluslararası seviyede bilgi birikimine sahip bir grup olan Tosyalı Holding, liman işletmeciliğine yönelik yatırımlarını da sürdürüyor.

Türkiye'de İskenderun'da mevcut liman işletmesi ve Erzin'de yapımı planlanan liman yatırımının yanı sıra Tosyalı'nın Cezayir'de de büyük bir liman yatırımı bulunuyor. 200 bin DWT büyüklüğünde gemilerin yanaşarak tahliye edilmesine imkan sağlayan Cezayir'deki bu liman işletmesi, gemi yanaşma ve 150 bin tonluk yük indirme kapasitesiyle Cezayir'in en büyük limanı olma özelliğini taşıyor.

Avrupa'nın en uzun hatlarından biri olan 12 kilometrelik konveyör bant sistemi sayesinde limandan fabrikaya kadar hiçbir araç kullanmadan saatte 4 bin ton taşıma yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak