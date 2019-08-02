Torosların yaylalarına kitap taşıyorlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yaylada Kitap Okuma Projesi (YAYKOP) kapsamında 8 yılda 15 binin üzerinde kitap, Toros Dağları'nın eteklerinde yaşayanlarla buluşturuldu.

İlçe Halk Kütüphanesinin organizesi ve Manavgat Belediyesinin desteğiyle 8 yıl önce başlatılan projeyle 15 Haziran ile 15 Eylül arasında belirli aralıklarla yüksek rakımlı yaylalara kitap, gazete ve dergi götürülüyor.

Kütüphane Müdürü Hidayet Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz dönemini yaylalarda geçiren çocuklar ile vatandaşların okuma alışkanlığı kazanması amacıyla böyle bir projeye imza attıklarını söyledi.

Projenin Türkiye'de ilk olduğunu ifade eden Oktay, Gündoğmuş ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi arasında bulunan Torosların eteklerindeki 30 yaylayı 15 günde bir ziyaret ederek, vatandaşları kitapla buluşturduklarını dile getirdi.

Her ziyarette yaklaşık 300 kitap dağıttıklarını anlatan Oktay, şunları kaydetti:

"Bölgemiz yayla kültürünün yoğun yaşandığı bir yer. Bu yüzden Toros Dağları eteklerindeki yaylalara çıkan vatandaşlarımız 'kitapsız kalmasın' diye buralara gelip onları kitaplarla buluşturuyoruz. İki hattımız var. Bir hafta bir bölgedeki yaylalara diğer hafta ikinci bölgedeki yaylalara gidip kitap dağıtıyoruz. Verdiğimiz kitapları 15 gün sonra alıp, yeni kitapları veriyoruz. Proje kapsamında kütüphanemize gelemeyen kitapseverlerin ayağına giderek kitapla buluşmasını sağlıyoruz."

"Proje vatandaşlardan çok ilgi görüyor"

Uzun yaz günlerinde sahilde 40-45 derece sıcaklıkta, yüksek nemli ortamdan yaylalara çıkanların daha elverişli kitap okuma imkanına kavuştuklarını vurgulayan Oktay, "Bu topraklardaki yaylaların çoğunda elektrik yok. Elektrik olmadığı için televizyon, bilgisayar ve internet de yok. Bölge sakinleri, boşluğu doldurmak için kitaba yöneliyorlar. Kendileri de kitap getiriyorlar. Biz de kitap veriyoruz. Vatandaşlar burada kitap okuma alışkanlığını kazanıyor." diye konuştu.

Bazı çobanların hayvanlarını otlatırken kitap okumayı tercih ettiğini belirten Oktay, kitapları yaş gruplarına göre dağıttıklarını bildirdi.

Zaman zaman ilginç olaylarla da karşılaştıklarını dile getiren Oktay, bazı vatandaşların kendilerini köy köy dolaşıp çeşitli ürünleri satmaya çalışan çerçilere benzettiğini söyledi.

Kitapla, bilimle, edebiyatla, sanatla gençleri, çocukları aydınlatmaya çalıştıklarını anlatan Oktay, "8 yılda yayla sakinlerini 15 binin üzerinde kitapla buluşturduk. Ülkemizin okuma oranının artmasına katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Yeter ki vatandaşlarımız, çocuklarımız istesinler, okumaya devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Projenin çok ilgi gördüğüne değinen Oktay, araçlarla yaylalara girdiklerinde çocukların koşarak yanlarına geldiğini kaydetti.

"Hayvan otlatırken kitap okuyoruz"

Projeden faydalanan ilkokul öğrencisi Ayşegül Bulut da yaylaya kitap gelmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Yaz aylarını yaylada geçirdiklerini anlatan Bulut, "Aldığım kitabı hızlı şekilde okuyup, heyecanla yenisinin gelmesini bekliyoruz." dedi.

Yaylada çobanlık yapan Hasan Duran da emekli olduktan sonra hayvancılıkla uğraşmaya başladığını söyledi.

Yaylada çok boş zamanının olduğunu belirten Duran, "Sağolsunlar ayağımıza kadar kitap getiriyorlar. Hem çocuklarımız burada kitapsız kalmıyor hem de biz boş zamanlarımızda hayvan otlatırken kitap okuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA