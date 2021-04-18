Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti
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Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 57 yaşında hayatını kaybetti.

6 Mart günü İsmail Uygur ailesinin oturduğu apartmanda yangın çıkmış; belediye başkanı, eşi ve oğullarının da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmişti. 14 Nisan'da solunum rahatsızlığı nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti.

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Uygur'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti

İMAMOĞLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınları, sevenleri ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti

MANSUR YAVAŞ'TAN PAYLAŞIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti

HAMZA DAĞ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Vefat haberini almanın üzüntüsünü yaşadığım Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" paylaşımını yaptı.

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti

SOYER'DEN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Torbalı Belediye Başkanımız Sayın İsmail Uygur'u kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine vesevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız büyük" ifadelerini kullandı.

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti

İSMAİL UYGUR KİMDİR?

Ramazan İsmail Uygur, 1964 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini ve lise öğrenimini Torbalı'da gördü. İzmir Ege Üniversitesi'nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi görerek eğitimini tamamladı. Uygur, 19 yıldır Torbalı'da Serbest Muhasebecilik yapmaktadır. 17 yıldır üyesi ve çeşitli kademelerde yöneticisi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2004 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterildi ve CHP'den Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Ramazan İsmail Uygur, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçildi.

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Servet Uzun
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