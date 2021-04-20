TORBALI BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL UYGUR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, geçen 6 Mart'ta, oturduğu apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen ve solunum yetmezliği bulunan, durumunu kötüleşmesi üzerine de 4 gün önce tekrar kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur (57), partisi CHP'nin...

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, geçen 6 Mart'ta, oturduğu apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen ve solunum yetmezliği bulunan, durumunu kötüleşmesi üzerine de 4 gün önce tekrar kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur (57), partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Uygur, Torbalı Hacı Fatma Topalan Camii'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un oturduğu Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda geçen 6 Mart'ta yangın çıktı. Başkan İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Solunum rahatsızlığı bulunan Başkan Uygur, 6 gün süren tedavinin ardından taburcu oldu. Evinde tedavisine devam edilen Belediye Başkanı Uygur, 14 Nisan gecesi yine solunum rahatsızlığına bağlı sorun yaşaması üzerine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. 3 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Uygur için, Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Uygur'un eşi Afet, kızı Ege ve oğlu Efe Uygur'un yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ile çok sayıda CHP milletvekili ile ilçe belediye başkanı katıldı. Törende gözyaşlarına hakim olamayan Afet Uygur ile çocukları, taziye dileklerini kabul etti.

'KENDİSİNİ TORBALI'YA ADAMIŞTI'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da aileye taziye dileklerini ilettikten sonra, Uygur'un ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren bir konuşma yaptı. Torbalı'ya gelirken kendilerini güzel bir afiş karşıladığını, o afişte 'Hoşgeldiniz' diyerek gülümseyen bir belediye başkanı olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, Büyük emekleri, çabaları var. Asıl bundan sonra yapacağı şeyler çok önemliydi ve hepimiz onları bekliyorduk. Kendisini hastanede ziyaret ettiğim zaman, emin olun aklımın ucundan bile bu durum geçmedi. Gayet güzel, gülümseyerek, espri yaparak İzmir'den ayrılmıştık. Fakat dün akşam gelen haber, gerçekten bizi derinden yaraladı. Kendisini Torbalı'ya adamış olan bir belediye başkanını bugün sonsuzluğa yolcu ediyoruz. Hepimiz aynı yolculuğa çıkacağız bundan kaçma şansı yok. Mevlana bunu bir düğün gecesi gibi tanımlar. Ama gönül ister ki bütün hizmetlerini yerine getirseydi. Gösterdiği çabaları Torbalı halkı unutmayacaktır. Hepimizin başı sağ olsun dedi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Buradaki törenin ardından Başkan Uygur'un cenazesi Torbalı Hacı Fatma Topalan Camii'ne götürüldü. Burada, helallik alınıp, cenaze namazının kılınmasını ardından Uygur'un tabutu, bir süre omuzlarda taşındı. Uygur'un Torbalı Mezarlığı'na götürülen cenazesi burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı