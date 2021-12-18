Topraksız Köylümüz Kalmayacak

KARAMAN (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, "Topraksız Köylüye Devletten Toprak" projesi kapsamında Süleymanhacı ve Ortaoba köyü çiftçilerimiz için düzenlenen tapu dağıtım törenine katıldı.

Piri Reis Kültür merkezinde düzenlenen tapu dağıtım programına Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra Karaman Milletvekilleri Dr. Recep Şeker, Av. Selman Oğuzhan Eser, Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, kurum müdürleri, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan ve Süleymanhacı ile Ortaoba Köyü çiftçileri katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş'ın proje ilgili bilgiler verdiği konuşmasının ardından Karaman Milletvekilleri Dr. Recep Şeker ve Av. Selman Oğuzhan Eser yaptıkları konuşmalarda proje kapsamında dağıtımı yapılacak tapuların çiftçilerimize hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundular.

Tarım Reformu Kanunun uygulanması ile az topraklı ve topraksız çiftçilerimizin toprak sahibi olmalarını sağlayacak projenin hayırlı olması dileklerinde bulunarak konuşmasına başlayan Vali Mehmet Alpaslan Işık, "Bu konuda hakikaten çok büyük bir mücadele verildi. Belki farkında değilsiniz ancak ben de sizin bu mücadelenize destek verdiğimi belirtmek isterim. Farklı mecralar ve kanallar aracılığı ile verdiğimiz bu destek ve mücadele ile birlikte yaşanan bütün zorluklara rağmen bugünlere gelebildik. Bu projenin hayat bulmasından ve köylülerimizin toprak sahibi olmasından dolayıdır ki, ben de en az sizin kadar mutluyum. Böyle bir mutluluğu sizlerle birlikte paylaşmaktan dolayı tarif edemeyeceğim duygular içerisindeyim. İnşallah ilimiz için hayırlara vesile olacaktır. Size de ekonomik açıdan güzel bir gelir olarak geri dönüşü olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın projesi olan topraksız köylü kalmayacak projesi sayesinde topraksız olan köylülerimizi de toprak sahibi olmalarını sağlayacağız. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurumlara ve personellerine teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı olmasını dilerken dağıtımını yaptığımız tapularla birlikte sahibi olduğunuz toprakların bereketli olmasını ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum. " dedi.

Protokol konuşmalarının ardından proje kapsamında Süleymanhacı ve Ortaoba köyü çiftçilerine hayırlı olması dilekleriyle Vali Mehmet Alpaslan Işık ve protokol üyeleri tarafından tapuların dağıtımı yapıldı.

Proje kapsamında tapularını alan çiftçilerimiz arazi bedellerini ilk 4 yılı ödemesiz olmak üzere 10 eşit taksitle ödemek üzere 14 yılda ödeyebilecek. Yine aynı proje ile köylerdeki atıl olan hazine arazileri üretime kazandırılarak köylerde yaşayan toprağı olmayan ya da az olan çiftçileri toprak sahibi yaparak üretime ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amaçlanıyor. Karaman Valiliği/ BASIN

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