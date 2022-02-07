Toprak Sergen kimdir? Toprak Sergen kaç yaşında, nereli? Alparslan Büyük Selçuklu Tekfur Kekavmenos kim, gerçek adı nedir?
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TRT1'in merakla takip edilen dizileri arasında yer alan Alparslan: Büyük Selçuklu'da tefura hayat veren isim merak ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu Tekfur kimdir? sorusu bu kapsamda merak ediliyor. Toprak Sergen, uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarında yerini aldı. Oyuncu Kekavmenos rolü ile sevenleri karşısına çıktı. Sergen, Ankara doğumlu ve eğitimini yine Ankara'da tamamladı. İşte, Alparslan'ın Tekfur'u Toprak Segen'in hayatı...
Toprak Sergen kim, Alparslan Büyük Selçuklu Tekfur kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Toprak Sergen, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Kekavmenos, yani Ani kentinin tekfuru rolünü canlandırıyor. Oyuncunun ağabeyi ise kendisi gibi sanatçı olan Burak Sergen'dir. Peki, Toprak Sergen kimdir?
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU TEKFUR KİM?
Kekavmenos dizide Bizans komutanıdır. Kekavmenos'un beklenmedik bir hamle yaptığını ve bu yüzden toy toplandığını öğrenir. Alparslan'la Akça arasında yaşanacaklar ise, aralarındaki bağı farklı bir noktaya taşır. Tüm bunlar yaşanırken, Kekavmenos Akça'yı köşeye sıkıştıracak bir emir verir. Alparslan ve Kekavmenos arasında had safhaya çıkan gerilim, nasıl bir noktaya varacak? Tekfuru canlandıran isim Toprak Sergen'dir.
TOPRAK SEGEN KİMDİR?
Sergen, 1 Ocak 1968 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Yönetmenliği Bölümünü bitiren Sergen, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı. TRT'de radyo sunuculuğu, TV program yapımcılığı gibi görevlerde bulundu. Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde, özel tiyatrolarda çalıştı. Reklam filmlerinde, kliplerde ve sabah kuşağı, yarışma programlarında yer aldı, seslendirme çalışmalarına ise devam ediyor. "Albüm" adında bir müzik albümü de çıkaran Toprak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Burak Sergen'in kardeşidir.
DİZİ VE FİLMLERİ
- Alparslan: Büyük Selçuklu - 2021
- Olanlar Oldu - 2017
- Sen Kimsin? - 2012
- Yalancı Yabancı - 2010
- Gelin - 2006
- Düşler ve Gerçekler - 2005
- İçerideki - 2002
- Romantik - 2002
- Kurşun Asker - 2002
- Avcı - 2001
- Şöhret Tutkusu - 2000
- Kırık Zar - 2000
- Gelinlik Kız - 2000
- Zümrüt/ Gözlerim Aklına Gelirse - 2000
- Dedelerimi Evlendirirken - 2000
- Kara Kentin Çocukları - 1999
- Baba - 1999
- Aşkın Dağlarda Gezer - 1999
- Her Şey Oğlum İçin - 1998
- Öldürme Üzerine Küçük Bir Film - 1997
- Baba Evi - 1997
- Sırtımdan Vuruldum - 1997
- Ay Işığında Saklıdır - 1996
- Kara Melek - 1996
- Melek Apartmanı - 1995
- Bizim Aile - 1995
- Sonradan Görmeler - 1994