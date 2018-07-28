Topçu'dan ABD ile Yaşanan Rahip Brunson Gerginliği Açıklaması

Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, ABD ile yaşanan rahip Brunson gerginliği hakkında, "Dostlarımız da düşmanlarımız da tarihe bakarlarsa göreceklerdir ki; büyük medeniyetler kurmuş Türkler ile düşmanlık hiç kimseye kazandırmamıştır" dedi.

Yerli Düşünce Derneği, Kurban Bayramı'nda Kamerun'da düzenleyeceği kurban organizasyonunu görüşmek üzere toplandı. Toplantıya derneğin Onursal Başkanı Yalçın Topçu, dernek Başkanı ve Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, dernek yöneticileri ve gazeteciler katıldı. Toplantıda gazetecilerin gündemle ilgili sorularını da yanıtlayan Topçu, ABD ve bazı AB ülkeleriyle gerginliğe sebep olan rahip Brunson meselesi için "müttefiklik hukukunun çiğnenmesi" değerlendirmesinde bulundu.

"Siyasi akıl tutulması olarak görüyoruz ve şiddetle kınıyoruz"

"Müttefiklik ve stratejik ortaklık hukukunu çiğneyenler dostumuz, müttefikimiz, aynı zamanda stratejik ortağımız olan ülkelerin hükümetleridir" diyen Topçu, şunları kaydetti:

"Bu ülkelerin yöneticileri vatandaşlarının güvenliği ve refahını ajan, papaz ve terör örgütü yandaşlığı ile riske atmalarını bölge ve dünya barışına zarar veren bir 'siyasi akıl tutulması' olarak görüyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Seçimlerde %90'a yakın katılımla demokratik olduğunu iddia eden ülkelere ders veren Cumhurbaşkanlığı Hükümeti ile en yakın rakibini %22 farkla geçerek başa gelmiş Cumhurbaşkanıyla, çok güçlü silahlı kuvvetleri ile birlikte hızla millileşen savunma sanayii, hızla artan üretimi, büyüyen ekonomisi, genç nüfusu, jeopolitik ve jeostratejik konumu yanında 5000 yıllık tarihi arka planı olan büyük bir devlet ve milletiz. Dostlarımız da düşmanlarımız da tarihe bakarlarsa göreceklerdir ki; büyük medeniyetler kurmuş Türkler ile düşmanlık hiç kimseye kazandırmamıştır."

"Hiçbir devlet kendi hukuku dışındaki hukuk sistemlerini yok sayamaz"

Türkiye'nin her türden tehdide her zaman misliyle karşılık verdiğini ve kıyamete kadar da verecek güce ve inanca sahip olduğunu aktaran Topçu, "Hiçbir devlet kendi hukuku dışındaki hukuk sistemlerini yok sayamaz. Ülkeler arası ilişkilerde karşılıklı saygı ve çıkarların gözetilmesi esastır. Aksi tutum ve davranış içinde olanlar karşılığını misliyle göreceğini bilmelidir. Biz dünyada barışın, güvenliğin, adaletin, refahın, insan haklarının, çevre haklarının ve hayvan haklarının hakim olmasını; kısaca yaşanabilir bir dünya olmasını istiyoruz. Bununla ilgili uluslararası taahhütlerimize bağlı kalıyoruz. Sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin sesi çok çıksa da biz hakkı söylemeye devam ederiz. Karşılıklı hak, menfaat, saygı, güven çerçevesinde elleri ve ajandası açık ilişkilerden yanayız" diye konuştu.

Yerli Düşünce Derneği ve Yerli Düşünce Dergisi olarak dördüncü yıllarını bitirdiklerini hatırlatan Topçu "Türk-İslam dünyasından eğitim için ülkemize gelen çocuklarımızla ve medeniyet coğrafyamızın tamamı ile ilgiliyiz ve kültürel faaliyetler yapmaktayız. 2017 Kurban Bayramı organizasyonunu Yerli Düşünce Derneği gönüllülerinin desteğiyle Çad'daki kardeşlerimizle yaptık. Yerli Düşünce Derneği Başkanı ve Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Bey ve derneğimiz mensubu Fatih Topaktaş Bey bizzat nezaret ettiler. Bu sene de Kamerun'da kardeşlerimizle yine Metin Bey ve Fatih Bey'in nezaretinde inşallah bu vacip olan ibadetimizle ilgili organizasyonu gerçekleştireceğiz. Rabbim makbul ve kabul buyursun, emeği geçenlerden razı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA