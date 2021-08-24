Tom Cruise'un yüzüne ne oldu?

SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYGUNCruise, önceki gün filmin çekimlerinin sürdüğü Birmingham'da bir Hint lokantasına gitti.

SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYGUN

Cruise, önceki gün filmin çekimlerinin sürdüğü Birmingham'da bir Hint lokantasına gitti. Orada iki saat kadar kalan 59 yaşındaki Cruise, çıkışta da lokantanın önünde çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafta grubun, koronavirüs önlemleri uyarınca sosyal mesafe kurallarına uygun olarak poz verdiği görüldü.

YÜZÜ YİNE ŞİŞ

O fotoğrafta dikkat çeken başka bir ayrıntı da Cruise'un yüzündeki değişimdi. Daha önce de birkaç kez yüzüne botoks yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Cruise'un yüzü yine normalinden farklı olarak şişti. Özellikle yanaklarında toplanan bu şişlik, aktörün yine dolgu yaptırdığı iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.

SANKİ YILLAR ONUN İÇİN GEÇMİYOR

60 yaşına girmesine sadece bir yıl kalmış olmasına rağmen Cruise, neredeyse gençlik yıllarındaki görüntüsünü özellikle de fiziksel görünümünü koruyor. Bu durum da onun hayranları arasında hem bir merak hem de espri konusu oluyor sık sık.

UÇUYOR, ATLIYOR

Aslına bakılırsa, ilerleyen yaşına rağmen filmlerin zor sahnelerinde genellikle dublör kullanmadan kendini kamera karşısına geçen Cruise kendine çok iyi bakıyor. Yiyip içtiklerinden fiziksel egzersizlerine kadar film çekimlerinde bile hiçbir ayrıntıyı ihmal etmiyor. Birçok Hollywood yıldızı gibi uzun boylu olmasa da -çünkü boyu 1. 70 cm- fiziksel görüntüsü o kadar düzgün ki sanki daha uzun boylu gibi görünüyor.Aksiyon sahnelerinde genellikle dublör kullanmamaya özen gösteriyor. İplerle bağlanıp yükseklere tırmanıyor, aşağılara atlıyor.

25 YAŞINDAKİ KASLARI DA YERLİ YERİNDE

Peki ama bu nasıl oluyor? Yeni birkaç kuşağın tanıdığı kadar uzun süre kameralar karşısında olan Cruise, nasıl oluyor da yaşlanmamayı, yıllara direnmeyi başarıyor. Nasıl oluyor da 25 yaşındaki kilosunu koruyor, yani istese o zaman giydiği kıyafetleri bile giyebilmeyi başaracak durumda.

KENDİNE BAKIYOR Bu konuda çeşitli dudak uçuklatan teoriler ortaya atılsa da hepsi kuşkulu. Kesin olan nokta ise Cruise'un kendine bakmaktan asla vazgeçmediği. Kolay değil, bir insanın 58 yaşına geldiğinde 25 yaşındaki kilosunu hatta kaslarını bile korumayı başarması.

HER TÜR FİZİKSEL AKTİVİTEYİ YAPIYOR

Tom Cruise, beden ölçülerini gençlik yıllarıyla aynı tutuyor. Yani şu anda 58 yaşında olmasına rağmen 25 yaşındaki kilosunda. Bunu sağlayan da düzenli hatta katı bir disiplin içinde uyguladığı egzersiz programı. Bu programda, tırmanış, ağırlık kaldırma, yüzme, dalma, kardiyo özetle ne ararsanız var. Üstelik bütün bunları da bir profesyonel sporcu disipliniyle yapıyor.

ESTETİK DOKUNUŞLAR

Elbette bütün Hollywood ünlüleri gibi Tom Cruise da kozmetik ve estetik cerrahinin nimetlerinden faydalanıyor. Hatta son yıllarda yüzündeki kırışıklıkların azaldığı ve cildinin eskisinden gergin olduğu da dikkat çekiyor. Bir keresinde katıldığı bir galada yüzündeki tuhaf şişlik onun botoks yaptırdığının kanıtı olarak gösterilmişti.

GÜLÜŞÜ DE TASARLANDI

Tom Cruise, ünlü olmadan önce şimdiki gibi kusursuz ve güzel bir gülüşe sahip değildi. Yani dişleri gayet düzensizdi ve iyi görünmüyordu. Kariyerine başlamadan önce onları düzelttirdi ve kusursuz bir gülüşe sahip oldu. Düzgün ve sağlıklı dişlerin, kişinin görünüşünü etkilediğini bildiği için de estetik müdahale yapılmış bile olsa dişlerinin bakımını asla ihmal etmiyor.

DÜZENLİ BESLENME Tom Cruise'un yaşıtlarından daha genç görünmesinin nedenlerinden biri de beslenme düzeni. Mission Impossible filminin çekildiği Yeni Zelanda'da Cruise ile çalışan kaynaklara göre aktör günde sadece 3 öğün yemek yemiyor. Ara öğünlere önem veriyor. Elbette ana yemeklerini ve ara öğünlerini kendisi nereye giderse gitsin ona eşlik eden özel bir şef hazırlıyor. Ara öğün olarak genellikle fındık ve yaban mersini yiyor. Şekeri asla ağzına bile koymuyor.

ZARARLI ALIŞKANLIKLARI YOK Elbette kapalı kapılar ardında ne yaptığını kimse bilemez ama bilindiği kadarıyla Cruise, tütün ürünleri ya da alkol kullanmıyor. Neredeyse 60 yaşına merdiven dayayan Cruise, asla ve asla beyaz saçlarıyla ve bakımsız halde görüntülenmedi.

Kaynak: Hürriyet