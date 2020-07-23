Tolga Yarman: "CHP'yi daha iyi bir CHP yapmak için buradayım"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tolga Yarman: "CHP'yi daha iyi bir CHP yapmak için buradayım"

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi İlhan Cihaner ve Kurultay Onur Üyesi Tolga Yarman, hafta sonu gerçekleştirilecek 37'inci Olağan Kurultay'da genel başkanlığa aday adayı olduklarını açıkladı.

23.07.2020 14:06 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:11

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi İlhan Cihaner ve Kurultay Onur Üyesi Tolga Yarman, hafta sonu gerçekleştirilecek 37'inci Olağan Kurultay'da genel başkanlığa aday adayı olduklarını açıkladı.

Cihaner ve Yarman, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.

CHP'nin yaptıkları ve hatta yapmadıklarıyla nasıl bir ülkede yaşanılacağını belirleme potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Cihaner, temel eleştirilerinin, partinin bu potansiyelini, devasa insan kaynağını ve tarihsel birikimini yeterince verimli kullanmadığı yönünde olduğunu vurguladı.

Kurultayın pandemi şartlarında düzenlenmesinin verimli ve demokratik koşullarda yapılmasının önünde büyük engel oluşturduğunu ifade eden Cihaner, "Onur üyeleri ve partililerimizin katılmayacağı bir kurultay, iktidar dinamizmini örgütümüze taşıyamaz. Ancak şimdi bize düşen bu kurultayı tarihsel önemine uyacak şekilde gerçekleştirmeye çalışmaktır." dedi.

Cihaner, "Partimizin ana siyasi hattı ne olacak? Partimizin iç işleyişi ne kadar demokratik olacak?" tartışmalarını elden geldiğince kurultay gündemine taşımaya çalışacaklarını belirtti.

CHP'nin kurucu geleneğinin, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde bile mücadelenin kişilerle değil, Meclisle yürütülmesiyle doğduğunun altını çizen Cihaner, şunları söyledi:

"Öyleyse bugün CHP'nin en güçlü yönetim organı PM olmalıdır. Liderin seçtiği PM'ye değil, üyelerin seçtiği PM'nin temsilcisi liderlere ihtiyacımız var. Liderin partisine değil, halkın partisine ihtiyacımız var. Liderin aldığı kararlara uyan milletvekillerine değil, üyelerin, delegelerin, milletvekillerinin karar alma süreçlerine katıldığı MYK ve PM'ye ihtiyacımız var. Bu ilkeleri parti yasalarına dönüştürmeyi amaçlayanlardan biri olarak Genel Başkanlığa aday oldum. CHP Genel Başkanlığı dünyayı değiştirebilecek bir konumdur. Önce partimizi sonra ülkemizi sonra dünyayı değiştirmeye talibiz. Partide ortak karar, ülkede ortak karar. Partide demokrasi, ülkede demokrasi. Partide özgürlük, ülkede özgürlük. İhtiyacımız olan ise cesaret."

"En güçlü PM listesi için mücadele edeceğiz"

Açıklamasının ardından bir gazetecinin, "Genel Başkanlık adaylığı için gerekli imzayı bulabileceksiniz?" sorusuna İlhan Cihaner, "CHP Genel Başkanlığı'na adaylık için gerekli olan koşulları karşıladığımız için bu açıklamayı yapmış bulunuyoruz. Ama daha 2 gün var ve daha güçlü bir hale getirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" yanıtını verdi.

Cihaner, PM ile ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

"Bazı antidemokratik mekanizmalar gelişti. Bunların başında da il ve ilçe kongrelerinde maalesef genellikle tek adaylı süreçler yaşandı. Bunun PM'ye olumsuz yansıyacağı gibi bir ön kabul var. Oysa delegelerimiz kesinlikle hiç kimsenin kontrolünde olmayacak, özgür iradelerini kullanabilecek bir mücadele geleneğinden geliyorlar. Biz tabii ki en güçlü PM listesinin ortaya çıkması için mücadele edeceğiz. Buna dair de çalışıyoruz. Parti Meclisimizin, delegelerimizin, özgür iradeleriyle partiyi en iyi temsil edecek, gerçekten iktidar kurultayı tanımlamasına yakışır bir şekilde güçlü bir PM ortaya çıkaracağına inanıyorum. Sanıldığı gibi CHP'li delegeler birilerinin robotu, birilerinin sadece isimlerini yazdığı kararlarını da onlara özgülemiş kimseler değildir. Çok büyük fedakarlıklarla, mücadelelerle buraya gelmiş kişilerdir."

Cihaner, "Daha önce Genel Başkan adayı olan Muharrem İnce ile diyalogunuz oldu mu?" sorusuna, "Muharrem Bey partilimiz. Parti için önemli görevler yerine getirmiş bir dostumuz, yoldaşımız. Sürekli fırsat buldukça görüşüyoruz." karşılığını verdi.

Adaylığına ilişkin bir soru üzerine de Cihaner, "Kazanma azmi, isteği, umudu, cesareti olmasa zaten böyle bir yola çıkmazdık. Tabii ki kazanmayı düşünüyoruz. Ancak çok antidemokratik koşullarda bir kurultay yapıyoruz. Onun yaratacağı dinamiklerin neye dönüşeceğini kestiremiyorum. Ama biz kazanmak için çıktık, tüm mücadelemizde buna dayalı olacaktır." diye konuştu.

Cihaner, "Genel başkanlığı kazanırsanız ilk icraatınız ne olacak?" sorusu üzerine, Türkiye'nin büyük sorunları bulunduğunu belirterek, "İlk önce parti örgütü yapısını, insan kaynağımızı en verimli kullanacak şekilde dizayn etmekle başlamamız lazım ki ülkenin sorunlarına en efektif, etkin çözümleri bulalım. Ama belki de bunların tamamının zeminini oluşturacak şekilde daha cesur, dönüştürücü, daha soldan politikaları hayata geçirmekle işe başlayacağız." dedi.

"CHP'yi daha iyi bir CHP yapmak için buradayım"

Kurultay Onur Üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman da 37'nci Kurultay'da Genel Başkanlığa aday adayı oldu.

Yarman, yaptığı açıklamada, kurultayın toplum sağlığı açısından isabetli bir zamanda yapılmadığına dikkati çekerek, "Bugünkü CHP'yi çok daha iyi bir CHP yapmak için buradayım. Çok daha iyisini yapabileceğimize inandığım için buradayım. Çizgisinden saptığını izlediğimiz CHP'yi tekrardan coşkularla bu toplumun CHP'si, reçetesi, önderi ve özlemlerin sahibi kılmak için buradayım." ifadesini kullandı.

CHP'de tüzük gereği genel başkanlığa aday olabilmek için yüzde 5 delegenin imzasının Divan Başkanlığı'na sunulması gerekiyor.

Tolga Yarman: 'CHP'yi daha iyi bir CHP yapmak için buradayım'

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ekonomi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi 3. Sayfa
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı Güncel
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Güncel
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Magazin
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Web WhatsApp kullananların mesajlarına her yerden erişilebilir
Web WhatsApp kullananların mesajlarına her yerden erişilebilir
Lille teknik direktörü Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı
Lille teknik direktörü Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Son Dakika: CHP, sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak
Son Dakika: CHP, sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Bazı kanser türlerini belirtiler görülmeden tespit eden kan testi geliştirildi
Bazı kanser türlerini belirtiler görülmeden tespit eden kan testi geliştirildi
Kurban Bayramı öncesi tescilli Sivas bıçağına yoğun talep var
Kurban Bayramı öncesi tescilli Sivas bıçağına yoğun talep var
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Fatih Sultan Mustafa Şentop Pınar Gültekin Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Seki Hande Erçel Selçuk Yöntem Murat Dalkılıç
Spor Selçuk İnan Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Erkek Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tolga Yarman: "CHP'yi daha iyi bir CHP yapmak için buradayım" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 14:12:24. #1.14#
title