Tokkal cinayeti zanlısının yargılanmasına başlandı
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Tokkal cinayeti zanlısının yargılanmasına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tokkal cinayeti zanlısının yargılanmasına başlandı

Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Mehmet Şerif Boğa'nın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Mehmet Şerif Boğa'nın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinden başlayan davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Şerif Boğa, Emel Tokkal'ın önceki evliliğinden kızı Beyzanur Kayaalp, İzmir'den SEGBİS ile İlkay Tokkal'ın önceki evlilikten oğlu Buğra Can Tokkal, çilingir Ahmet Boz ve bazı tanıklar katıldı.

Zanlı Mehmet Şerif Boğa'nın (29) mahkemedeki ilk sözleri, "Bu suçu ben işlemedim. O çorap nereden geldi bilmiyorum. Ben ortağımı öldüremem" oldu.

Duruşma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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