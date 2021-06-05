TOKİ Başkanı Ömer Bulut: "324 millet bahçesinin 192'sini TOKİ olarak biz inşa ediyoruz"

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Pendik Millet Bahçesinde düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü toplu açılış töreninde konuştu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Pendik Millet Bahçesinde düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü toplu açılış töreninde konuştu.

5 Haziran Dünya Çevre Gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Pendik Millet Bahçesi açılışı gerçekleştirildi. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut'ta katılım sağladı. Açılış kapsamında konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Millet Bahçeleri Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırılması hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Bakanlığımızın organizasyonunda yapımına başlanan 324 millet bahçesinin 192'sini TOKİ olarak biz inşa ediyoruz" dedi.

"70 Millet Bahçesininde yapımı devam ediyor"

Millet Bahçelerine ilişkin konuşan Bulut, "İstanbul'dan Diyarbakır'a, Samsun'dan Batman'a, Trabzon'dan Mersin'e, Muş'tan Bursa'ya, Aydın'a, Eskişehir'e, Sakarya'ya kadar yurdumuzun dört bir yanında Millet bahçeleri inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. TOKİ tarafından İnşaatı bitirilen 21 millet bahçesinin yanında 70 millet bahçesinin de yapımı devam etmektedir" dedi.

"101 Millet bahçesinin tasarım ve ihalesi devam ediyor"

TOKİ başkanı Bulut konuşmasını devamında, "101 millet bahçesinin tasarım ve ihale işlemleri hızla sürerken illerimizden gelen yeni talepler ve tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda millet bahçelerinin sayısı her geçen gün artmakta, şehirlerimiz; parklar, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile donatılmaktadır. Millet Bahçelerinin şehirlerimize büyük bir değer ve zenginlik kattığını, sadece insanlarımızın değil şehirlerin de nefes aldığını, memnuniyetle görmekteyiz" dedi.

"Vatandaşlarımıza 1 milyon yuva kurduk"

Yürütülen projelere ilişkin konuşan Bulut, "Cumhurbaşkanımız önderliğinizde ve Sayın Bakanımızın koordinasyonunda Büyük Türkiye'nin imar ve inşası konusunda TOKİ olarak, sizlerin gösterdiği hedefler doğrultusunda yaklaşık 5 milyon vatandaşımıza bir milyonu aşkın yuva kurduk. Pandemi şartlarına rağmen sosyal konut üretimini ortalama 50 bin konuttan yıllık 100 bine konuta yükselttik. Azim ve özveriyle çalışarak yurt çapında aktif 531 şantiyemizde binlerce vatandaşımıza iş imkanı sunduk. Yaklaşık 200 sektörün üretimini canlı tutarak hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağladık" diye konuştu.

"Çalışmalar aralıksız devam edecek"

Millet Bahçelerine ilişkin konuşan Bulut, "İçinde bulunduğumuz Pendik Millet Bahçesi İstanbul'umuz ve Pendik ilçemiz için önemli bir yaşam alanı olmuştur. 245 bin m2 alan üzerine kurulu Pendik Millet Bahçesinin yüzde 83'ü peyzaj alanı olup doğal göletler, havuzlar ve deniz manzaralı dinlenme adaları ile zenginleştirilmiş, sosyal tesisleri ve aktivite yapılacak bölümleri ile bir yaşam ve dinlenme alanına dönüştürülmüştür. 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle açılışlarını yaptığımız Millet Bahçeleri ile birlikte, 2023 hedefi doğrultusunda şehirlerimizi daha yeşil ve ferah yaşam alanlarına dönüştürmek, yaşam ve çevre kalitesini yükseltmek, kimlikli yeşil şehirler oluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı