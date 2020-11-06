Tokat'taki çivisiz cami, 8 asırdır ayakta
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Tokat'taki çivisiz cami, 8 asırdır ayakta

06.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:11
Tokat'taki çivisiz cami, 8 asırdır ayakta

TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde 1200'lü yıllarda çivi kullanılmadan inşa edilen Malum Seyit Camisi, ahşap tavanı ve taşıyıcıların yüzeyine yapılan oyma tekniğiyle ilgi görüyor.

TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde 1200'lü yıllarda çivi kullanılmadan inşa edilen Malum Seyit Camisi, ahşap tavanı ve taşıyıcıların yüzeyine yapılan oyma tekniğiyle ilgi görüyor.

Sulusaray ilçesi Malum Seyit Mahallesi'nde bulunan Malum Seyit Camisi, 13'üncü yüzyılda yapılan camiler arasında yer alıyor. Selçuklu eseri olan ve çivi kullanılmadan inşa edilen Malum Seyit Camisi, ahşap tavanı ve taşıyıcıların yüzeyine oyma tekniğiyle, duvarları bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla dizilerek örülen cami, mimari yapısıyla ilgi görüyor. Ahşap tavanlı ve kubbeli, dikdörtgen planlı cami, 8 asırdır hizmet veriyor.

'TÜRKİYE'DEKİ 3 CAMİDEN BİRİ'Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, "Yapımının Selçuklu ya da Danişmentliler dönemine rastladığı tahmin edilmektedir. Camimiz 8 asırdır kullanılmaktadır. Camimizde çandı denilen bir teknik kullanılmıştır. Burada hiçbir şekilde çivi kullanılmamış, geçme ahşaplar kullanılarak yapılmıştır. Dikdörtgen şeklinde ve ahşap kubbe özelliğine sahiptir. Türkiye de bu şekilde inşa edilen 3 camiden birisidir. Camimizin 1940 yılında çatısı restore edilmiş, 1970 ve 2006 yıllarında restorasyon geçirmiştir. Şu anda da cemaat tarafından kullanılmaktadır" dedi. 

'ÖĞRENCİLER TEZ İÇİN CAMİYİ ZİYARET EDİYOR'

28 yıldır Malum Seyit Camisi'nde imamlık yapan Salim Özdemir ise, "Konya Selçuk Üniversitesi'nden hocalar geldi, araştırma yaptı. Araştırmalarına göre, beşik sırtı modeli ile yapılan Türkiye'de 3 camiden biri olduğunu kendileri bizlere söylediler. Camimize ilgi çok iyi. Tokat'tan da gelenler var. Özelikle Almanya, Fransa'dan ve ülkemizdeki değişik üniversitelerden öğrenciler tez için camimizi ziyaret ediyorlar" diye konuştu. 


Tokat'taki çivisiz cami, 8 asırdır ayakta
Tokat'taki çivisiz cami, 8 asırdır ayakta
Tokat'taki çivisiz cami, 8 asırdır ayakta
Tokat'taki çivisiz cami, 8 asırdır ayakta
Tokat'taki çivisiz cami, 8 asırdır ayakta
Tokat'taki çivisiz cami, 8 asırdır ayakta
Tokat'taki çivisiz cami, 8 asırdır ayakta
Tokat'taki çivisiz cami, 8 asırdır ayakta
Tokat'taki çivisiz cami, 8 asırdır ayakta
Tokat'taki çivisiz cami, 8 asırdır ayakta
Tokat'taki çivisiz cami, 8 asırdır ayakta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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