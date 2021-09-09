Tokat'ta, küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'ye örnek olan projede dağıtılan koyun sayısı 70 bine ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta, küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'ye örnek olan projede dağıtılan koyun sayısı 70 bine ulaştı

Tokat'ta, küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'ye örnek olan projede dağıtılan koyun sayısı 70 bine ulaştı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta başlatılan ve Türkiye'ye yayılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında kentte dağıtılan koyun sayısı 2 yılda 70 bine ulaştı.

Tokat'ta başlatılan ve Türkiye'ye yayılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında kentte dağıtılan koyun sayısı 2 yılda 70 bine ulaştı.

Tokat Valiliği, 2019'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi"ni hayata geçirdi.

Projeyle, il genelinde 5 yılda 500 bin koyunun meralarla buluşturularak çiftçinin ve köylünün gelirinin artırılması hedeflendi.

İlk 2 yılda 70 bin koyun dağıtılırken bundan sonra her yıl dağıtılan koyun sayısının 100 bine tamamlanması ve ildeki koyun varlığının doğacak kuzularla 5 yıl sonunda 500 bin artırılması planlanıyor.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu köyü merasında düzenlenen törende, 2 yıl önce koyunculuk projesini başlattıklarını hatırlattı.

Çiftçilerle beraber olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Balcı, "Bu proje benim projem değil. Tokat'ın projesi. Kısacası Türkiye'nin projesi. Bu projede bir çok kurumun emeği var. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi' adı da Tokat'ta ait. Bu proje Türkiye'ye örnek oldu. Bundan da ayrıca mutluluk duyuyorum, memleketin bir çocuğu olarak. Çiftçimize örnek olması beni mutlu etti. Bununla gurur duyuyorum." dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Balcı, şöyle konuştu:

"Şunu yapmak lazım. İnsanlarımızı üretici haline, üretken hale getirmemiz lazım. Bu meraları doldurmamız lazım. Bugün 70 bininci koyunu dağıtıyoruz. Ziraat Bankası ile 100 bin koyun anlaşması yapmıştık. İki yıl ödemesiz 7 yılda ödemeli. Biz bu paketi bitirip ikinci 100 bin paketi kullanacağız. Bu 500 bin koyun 7 yıl sonra 700 bin civarında koyun yapıyor. Koyun bereketli hayvan. İnşallah biz hedefimize de ulaşacağız. Canı gönülden de inanıyorum."

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da projeyi hayata geçiren Tokat Valisi Ozan Balcı'ya teşekkür ederek çalışmanın Tokat hayvancılığı için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından koyunlar çiftçilere dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 100 milyon dozu geçti
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 100 milyon dozu geçti
Son dakika haber: Bakan Gül, noterlerde parmak iziyle kimlik doğrulama sistemini tanıttı
Son dakika haber: Bakan Gül, noterlerde parmak iziyle kimlik doğrulama sistemini tanıttı
Son dakika haberi: MAHKEME 5 AYLIK EVLİLİK İÇİN 2 YIL SÜRELİ NAFAKA ÖDENMESİNE KARAR VERDİ
Son dakika haberi: MAHKEME 5 AYLIK EVLİLİK İÇİN 2 YIL SÜRELİ NAFAKA ÖDENMESİNE KARAR VERDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Derya Baykal Gülben Ergen Ferhan Şensoy
Spor Diego Şenol Güneş Ünal Karaman Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tokat'ta, küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'ye örnek olan projede dağıtılan koyun sayısı 70 bine ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 14:05:12. #1.15#

title