Tokat'ta köylü kadınlar, kilit parke çalışmalarına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta köylü kadınlar, kilit parke çalışmalarına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Tokat'ta köylü kadınlar, kilit parke çalışmalarına katıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde köylü kadınlar, imece usulü ile çalışan erkeklere yardım ederek köy yolunu parke ile döşüyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde köylü kadınlar, imece usulü ile çalışan erkeklere yardım ederek köy yolunu parke ile döşüyor.

İlçeye bağlı Akgüney Köyü'nde, Niksar Kaymakamlığı tarafından köy yolları için verilen kilit parke taşlarının yollara döşenmesi için erkeklerin imece usulü çalışmasına, köy kadınları da destek veriyor.

Akgüney Köyünü ziyaret eden Niksar Kaymakamı İlhami Doğan'da eline parke taşlarını alarak, kadınlarla birlikte yolda kilit parke döşemede yardımcı oldu.

Kadınların erkeklere yardımcı olmalarının örnek bir davranış olduğunu vurgulayan Kaymakam Doğan; "İl Özel idaremizin destekleriyle Niksar Kaymakamlığı olarak köylerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akgüney Köyümüzün yollarının parke ile kaplanması için köy halkı olarak çalışıyorsunuz. Öncelikle örnek çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Kadınlı erkekli el birliği ile imece şeklinde köyümüzün yolu parke taş ile döşeniyor. Bu çalışmanız diğer köylere de örnek olmasını umut ediyorum. Kaymakamlık olarak bundan sonra da gerekli desteği vermeye hazırız" dedi.

Köy Muhtarı Durmuş Yıldırım, kaymakamlık tarafından köy yolunun yapımı için kilit parke taşı gönderildiğini ve yağışlı hava gelmeden 1 km'lik yoldaki çalışmaları tamamlamak istediklerini söyledi.

Yıldırım, köy halkının imece usulü çalıştığını, bunun yanında kadınlarında alt malzemenin serilmesine ve taşların döşenmesine yardımcı olduklarını belirterek, "Köyde herkes kadınlı erkekli elinden geleni yapmaya çalışıyor. kısa sürede yolumuzu bitireceğiz. Köy muhtarı olarak bizlere desteklerini esirgemeyen başta kaymakamımız İlhami Doğan olmak üzere, İl Özel idaremize teşekkür ederken gayretle çalışan tüm köy halkına özellikle kadınlarımıza da şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Kaymakam Doğan'ın ziyaretlerinde İl Genel Meclis Üyeleri Sadullah Karataş ve Şahin Günseren'de eşlik ettiler. - TOKAT

Tokat'ta köylü kadınlar, kilit parke çalışmalarına katıldı

Tokat'ta köylü kadınlar, kilit parke çalışmalarına katıldı

Tokat'ta köylü kadınlar, kilit parke çalışmalarına katıldı

Tokat'ta köylü kadınlar, kilit parke çalışmalarına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Uğur İbrahim Altay Adil Karaismailoğlu
Magazin Gökhan Çıra Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Berfu Yenenler
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir Mergim Berisha Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tokat'ta köylü kadınlar, kilit parke çalışmalarına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 13:02:56. #1.11#