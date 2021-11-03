Tokat'ta "Gençlik ve Güvenli Gelecek" Konferansı - Haberler
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Tokat'ta "Gençlik ve Güvenli Gelecek" Konferansı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans düzenlendi.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans düzenlendi.

TOGÜ Taşlı Çiftlik Kampüsü Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından verilen konferansta, terörle mücadele konusunda açıklayıcı bilgiler aktarılarak terör örgütleri tarafından üniversite öğrencilerinin nasıl tuzağa düşürüldüğü anlatıldı.

Terörle mücadelede alınan askeri ve ekonomik tedbirlerin yanı sıra bilgilendirme faaliyetlerinin de hayati derecede öneme sahip olduğu vurgulanan konferansta gençlerin ve üniversite öğrencilerinin arkadaş seçimi, ev arkadaşı seçimi ve sosyal medya kullanımı gibi hususlarda dikkatli olması gerektiğine dikkat çekildi.

Konferansta, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyuşturucu ile mücadele konusunda da öğrencilere açıklayıcı bilgiler aktarıldı.

Tokat'ta Gençlik ve Güvenli Gelecek Konferansı

Tokat'ta Gençlik ve Güvenli Gelecek Konferansı

Tokat'ta Gençlik ve Güvenli Gelecek Konferansı

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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