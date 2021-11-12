Tokat'ta Diyabetli Çocukların Parmakları Delinmeyecek

TOKAT (Habermetre) - Tokat'ta diyabet hastası çocuklarımızın her gün parmak delerek yaptığı glikoz ölçümü artık parmak delmeden yapılacak.

Valiliğimiz koordinesinde Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yürüttüğü Eğitimde Sağlık Hareketi, Diyabetle Yaşam Projesi kapsamında Tokat'ta anasınıfından liseye kadar tespit ettiğimiz 106 diyabetli öğrencimize sensörlü glikoz ölçüm cihazı verildi.

26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen glikoz ölçüm cihazı programına Vali Dr. Ozan Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçüküli, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Nilay Elibol, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Serhat Karaman, diyabet hastası çocuklar ve velileri katıldı.

Programda Diyabetle Yaşam Projesi ve sensörlü glikoz ölçüm cihazı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Vali Dr. Ozan Balcı, yaptığı konuşmada, "Bizler devlet olarak her bir ferdin problemini yüreğimizde hissediyoruz. Milletimizin derdini derdimiz olarak görüyoruz. Burada da diyabetle yaşayan çocuklarımızla ve onların aileleriyle bir araya geldik. Onların problemlerini bir nebze de olsa çözmeye çalışıyoruz. " dedi.

Çocukları çok önemsediğini ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, "Böyle bir cihazın olduğunu öğrendik ve böyle bir imkan varken çocuklarımızın parmaklarının delinmesine ne gerek var dedik. Devletimizin bu sorunu halledecek imkanı var. Ben tüm çocuklarımızı önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Yine her bir aileyi de çok önemsiyorum. Bizim yapmak istediğimiz şey sizin hayatınızı kolaylaştırmak. Zaten devletin varlık sebeplerinden birisi de budur. İnşallah bizler de çocuklarımızın yaşamlarını kolaylaştıracağız. Bu işin hayırlı bir iş olacağını ve ülke geneline yayılacağını düşünüyorum. " dedi.

Vali Dr. Ozan Balcı, sensörlü glikoz ölçüm cihazının diyabet hastası çocuklara ve ailelere kolaylık sağlayacağını belirterek "Bu cihazla çocuklarımızın parmakları delinmeyecek, küçük çocuklarımızın parmakları nasır tutmayacak, annelerimiz ölçüm için okullarda beklemeyecek, anne ve babalar çocuklarını gece yataktan kaldırmak zorunda kalmayacaklar. Diyabetli çocuklarımızın ve ailelerinin hayatı ve yaşamını kolaylaştırmak için hayırlı ve güzel bir proje oldu. Bu güzel projeyi Tokat'ımızda diyabetli çocuklarımız ve ailelerimiz adına yaptık. " diye konuştu.

Projeyi sağlık çalışanları, doktorlar, milli eğitim müdürlüklerinin yakından takip edeceklerini söyleyen Vali Dr. Ozan Balcı, "Bu çalışmada emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışmanın ülkemize örnek olmasını temenni ediyorum. " dedi.

Vali Dr. Ozan Balcı, program sonunda bir araya geldiği diyabet hastası çocuklar ve aileleri ile bir süre sohbet ederek cihazın teslimini yaptı.

Üst kola yapıştırılan, 1 Türk Lirası büyüklüğünde bir sensör şeker ölçüm cihazına okutularak diyabet hastasının kan şekerini ölçüyor. Kıyafet üstünden de okutulabilen sensör ile aynı zamanda sudan etkilenmediği için denize girilebiliyor, duş alınabiliyor.

12 Kasım 2021 Haber : Gülay KARTAL Foto: M. Sefa ŞEKER

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