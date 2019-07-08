Tokat, KKKA hastalığı tedavisinde önemli mesafe kat etti

TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kenelerden insanlara geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının tedavisinde önemli mesafe kat edildi.

Türkiye'de 19 ilde görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığından doğru teşhis ve tedavi yöntemleri ile kurtulabilmek mümkün. Bu anlamda Tokat'ta 2002 yılında görülen kene ısırmaları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan KKKA hastalığı ile mücadelede önemi mesafe kat edildi. Yıllara göre vaka sayısının azalmasında teşhis ve tedavi yöntemleri önemli rol oynarken, ayrıca insanların bilinçlenerek kendilerini bu hastalıktan koruması etkili oldu. Tokat'ta da, KKKA hastalığı konusunda halkın bilinçlenmesi ile birlikte, erken ve etkili tedavi yöntemleri ile hastalık minimuma indirildi. Kene tutunması ihmal edilmemeli

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Öğretim Üyesi Dr. Zafer Parlak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının kenenin taşıdığı bir virüs yoluyla oluşan bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Kene yapışması durumunda, kişi bu konuda bilgili ve eğitimli ise keneyi kendisinin çıkartıp en yakın sağlık kuruluşuna başvurabileceğini belirten Parlak, kişinin bu konuda yeterli bilgi ve eğitimi yoksa mutlaka en yakın hastanenin poliklinik veya acil servisine başvurması ve kenenin orada çıkarılması gerektiğini ifade etti. Kene tutunmalarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Parlak, "Kene teması ihmal edilip umursanmayabiliyor. Kişinin kendisi keneyi çıkartıp atmış olabiliyor. Sonrasında ortaya çıkan bazı şikayetleri üzerine sağlık kurumuna başvuran hasta kene temasını önemsemediğinden bu durumu sağlık çalışanına söylemeyebilmekte ve bu durum bazı vakaların tanı ve tedavisinin gecikmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle kene temasını gören kişinin, keneyi kendisi çıkarmış olsa dahi en yakın sağlık kuruluşuna başvurması ve kontrolünü yaptırması gerekir. Kişi kene çıkarma konusunda bilgili ve eğitimli değilse hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı ve kene orada çıkarılmalıdır. Kişi acil servis veya polikliniğe yaptığı bu başvurusunda hekime mutlaka bilgi vermelidir. Kene temasını, keneyi ne zaman fark ettiğini, bunun üzerine ne yaptığını ayrıntılı bir şekilde aktarmalıdır. Bu şekilde kişinin verdiği bilgi sonrasında hekim ayrıntılı anamnez, fizik muayene ve laboratuvar tetkikleriyle vakit kaybetmeden tanıyı koyabilecek ve tedaviye başlanabilecektir" dedi Tokat, kene vakalarında tecrübeli

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin mevcut ileri seviye teşhis ve tedavi imkanları ve tecrübesi sayesinde vakalara yerinde ve zamanında müdahale yapılabildiğini belirten Parlak, "Bu nedenle bu hastalarımızın teşhis, tedavi ve takibinde bir sorunla karşılaşmıyoruz. Buradan hastaları başka bir yere sevk etme ihtiyacı olmayıp, buna karşılık başka merkezlerden hastanemize sevkler olmaktadır. Burada gerekli tüm müdahaleler yapılabilmektedir. Transfüzyon merkezimiz aktif ve yoğun bir şekilde çalışmakta, aferez işlemleri yapılmakta, taze donmuş plazma, trombosit süspansiyonu ve gerekli diğer kan ürünleri en kısa sürede temin edilmektedir. Anti-viral ilaç olarakta ribavirin hastane eczanemizde mevcut olup hastalara gerekli dozda ve sürede verilmektedir. Yoğun ve özverili bir ekip çalışmasıyla hastalar için optimal tedavi uygulanmakta olup ilimizde KKKA, korkulan bir hastalık olmaktan çıkmıştır." diye konuştu. Ağabeyine yapışan keneyi çıkardı, hasta oldu

Bağbaşı köyünde ağabeyinin sırtına yapışan keneyi cımbızla çıkardıktan 10 gün sonra rahatsızlanan Lütfi Sinmez, hastanede tedavi görüyor. Sağlık durumu iyi olan Sinmez, yaşadığı durumu dile getirerek, "Ağabeyimin sırtına kene yapışmıştı, cımbızla aldım, yaktım. Ağabeyimi hastaneye getirdim. KKKA olan ve tedavi gören ağabeyimden 10 gün sonrada ben hasta oldum. Ağabeyim iyileşerek taburcu oldu. Şuan ben tedavi görüyorum. Benimde durumum şimdi iyi, tedavim bitince taburcu olacağım" diye konuştu.

Kaynak: İHA