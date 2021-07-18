Tokat Belediyesi tarafından yaptırılan tarafından namazgah hizmete açıldı

Tokat Belediyesi tarafından yaptırılan tarafından namazgah hizmete sunuldu.

Tokat Belediyesi tarafından yaptırılan tarafından namazgah hizmete sunuldu.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Şeyh-i Şirvani Mezarlığı bölgesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan namazgahı ziyaret etti.

Eroğlu, yaklaşık 4,5 ayda geleneksel mimari ve malzemelerle namazgah inşaatının tamamlandığını belirtti.

Namazgahın hayırlı olmasını dileyen Eroğlu, "Namazgahımızı yaparken Fatih Sultan Mehmet Han'ın Kosova Prizren'de ve Çanakkale'de yaptırmış olduğu namazgahların mimarisine bağlı olarak yaptık. Namazgah, Selçuklu ve Osmanlı geleneğidir. Adeta bir açık hava mescidi gibi." dedi.

Özellikle büyük mezarlıkların hemen yanında yapılan namazgahların hem namaz kılmaya hem cenaze namazlarının icrası için kullanıldığını anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle mezarlık ziyaretlerinde Kur'an-ı Kerim mukabelelerinin okunması için kullanılıyor. Ayrıca Osmanlı dönemlerinde asker savaşa gitmeden önce bu namazgahlarda namaz kılar ve öyle giderlermiş. Bizler de bu güzelliği Tokat'ımızda ortaya çıkarttık. Daha önce Şeyh-i Şirvani bölgesinde namazgah varmış ancak zamanla bu alan kaybolmuş. Bizler tekrar ortaya çıkarttık. Şeyh-i Şirvani Mezarlığımıza ayrı bir güzellik katmış oldu. Emeği geçen, gece-gündüz çalışan ustalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu