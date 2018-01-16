Tok: "İlkadım'ı Uyum ve İstişare İçerisinde Yönetiyoruz"

Samsun'un nüfus itibariyle en büyük ilçesi olan İlkadım'ı uyum ve istişare ile yönettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Erdoğan Tok, istişareli ve uyumlu çalışmanın başarı getirdiğini vurguladı.

"Başarının arkasında uyum ve istişare var"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, geçirdiği rahatsızlık sonrası sağlığına kavuşan İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz'ı makamında ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Samimi bir sohbet havasında geçen ziyaret sonrası Kaymakam Atlamaz, Başkan Tok'a teşekkür ederken İlkadım için birlikte uyum içerisinde çalışmanın önemini vurgulandı. İlkadım ilçesinde Kaymakam Turan Atlamaz ile birlikte uyum içerisinde görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Tok, "Kaymakamımızın rahatsızlığı bizleri üzdü . Şimdi sağlığına kavuşarak aramıza döndü. Biz de kendisini makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kaymakamımız ile birlikte uyum içerisinde ilçemiz adına kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Vatandaşlarımızın hayatı kolaylaşıyor"

Kaymakam Turan Atlamaz ile yaptığı görüşmenin ardından Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Cemal Köse ile bir araya gelen Tok, kaymakamlık işleyişinin vatandaşların işlerini kolaylaştırması açısından oldukça önem arz ettiğini belirtti. Yazı İşleri Müdürlüğünden sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Kurtoğlu'nun makam odasına geçen Tok, burada Kurtoğlu ve Milli Eğitim Şube Müdürleri ile görüştü. İlkadım'da eğitime verdiği destekle adından söz ettiren İlkadım belediye Başkanı Erdoğan Tok'a teşekkür eden Kurtoğlu, "İlçemiz sınırları içerisinde Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'un elinin değmediği, fiziki bir çalışmanın yapılmadığı bir okulla bile karşılaşmadık. Bu da bizler için arkamızda her zaman güçlü bir desteğin olduğu anlamına geliyor bu nedenle Başkanımıza sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.

Tok, yeni kimlik kartı başvurusu yaptı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaretlerinin ardından İlçe Nüfus Müdürü Hakkı Kurucuoğlu'nu ziyaret eden Tok, İlkadım'ın simgesi Saat Kulesi biblosu hediye etti. Yaklaşık 50 ilden sayıca daha fazla nüfusa sahip olan İlkadım'da vatandaşın nüfus işlemlerinin aksamadan ilerlemesinin sevindirici olduğunu belirten Tok, ziyaret sonrası yeni kimlik kartı uygulamasına geçiş için başvuruda bulundu.

Kurucuoğlu'ndan işleyiş ile ilgili bilgi alan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, daha sonra İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fevzi Çalışıcı'yı da makamında ziyaret etti. - SAMSUN