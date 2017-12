Tok: "İlkadım'da Spor Bir Hayat Standardı"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Yılmaz Güral'ı ziyaretinde konuşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Belediyemiz bünyesinde sportif faaliyet ve hizmetlerden 10 bini aşkın gencimiz faydalanmakta. 8 bin 790 lisanslı kadroya sahip kulübümüz sporcularıyla bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırıyoruz" dedi.



İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette İlkadım'ın spor yatırımlarını anlatan Tok, "Gençlerimizin geleceğe daha iyi hazırlanması adına el ele vererek ortak başarılara imza atacağımızdan hiç şüphemiz yok" diye konuştu.



"Gençler gururumuz oluyor"



Ziyarette İlkadım'da gerçekleştirilen spor yatırımlarını anlatan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İlkadım her konuda olduğu gibi spor konusunda da altın çağını yaşıyor. Birçok branşta belediyemiz sporcuları derece elde ederek bizleri gururlandırıyor. Bizler de gençlerimizin başarısı için dünya standartlarında alt yapı hizmetlerini, onların hizmetine sunuyoruz. Bu yatırımlardan en başta gelenlerinden biri de belediyemize ait Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyemizi Gençlik ve Spor Bakanlığımıza tahsis ettiğimiz alan üzerine kurulan Türkiye'nin en büyük gençlik merkezidir. Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi unvanını taşıyan merkezimizde binlerce evladımız spor ve kültür etkinlikleriyle geleceğe hazırlanıyor" şeklinde konuştu.



"Bayrağımızı dünyanın her bir yerinde dalgalandırıyoruz"



İlkadım'da sporun artık bir yaşam standardı haline geldiğini vurgulayan Tok, "Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Kültür ve Spor Merkezlerimizde 10 binden fazla genç ve hanım kardeşimiz spor aktivitelerine düzenli olarak devam ederken, 8 bin 790 lisanslı sporcumuzla beraber Türk bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırıyoruz. Spor yatırımlarımızı mahalle kapsamına indirgeyerek 3 buçuk yılda bir sürede 10 halı saha ve spor kompleksini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu ve bunlar gibi birçok hizmetimizle geleceğimizin teminatı gençlerimiz başta olmak üzere tüm İlkadımlı kardeşlerimizi sporla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN