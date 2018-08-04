TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Osmaniye'de

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz ay Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Devrim Aksoy'un makam odasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden, Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un oda binasında adının verildiği toplantı salonunun açılışı ve kınama toplantısına katıldı.

Hisarcıklıoğlu olayla ilgili konuşmasında, "Bu saldırı sadece OTSO Başkan Yardımcısı'na yapılmadı. Tüm Türkiye'de bulunan 365 oda ve borsamızın başkanlarına, onların temsil ettiği ülke genelindeki 1,5 milyon üyemize ve ülkemizin kalkınması, gelişmesi için çaba sarf eden iş adamlarımızın tamamına yapılmış sayıyoruz" dedi. Kur'anı Kerim okunmasının ardında İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, merhum Hasan Ersoy için dua yaptı. Sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin en demokratik kurumlarından birinin içinde bulunduklarını, TOBB olarak demokrasiye olan inançları çerçevesinde herhangi bir oda ya da borsada göreve kim geldiyse başlarının üstünde yeri olduğunu dile getirerek, Osmaniye'de yaşanan hadisenin göz göre geldiğini kaydetti.

Düzenlenen saldırının sadece Osmaniye Ticaret Odası'na yapılmadığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu saldırı sadece TSO Başkan Yardımcısı'na yapılmadı. Tüm Türkiye'de bulunan 365 oda ve borsamızın başkanlarına, onların temsil ettiği ülke genelindeki 1,5 milyon üyemize ve ülkemizin kalkınması, gelişmesi için çaba sarf eden iş adamlarımızın tamamına yapılmış sayıyoruz. 1,5 milyon üyemiz Osmaniye ile tek Yürek olmuş durumda. Hiç kimsenin endişesi olmasın Osmaniye TSO yalnız değildir. Osmaniye'yi nede başka yeri 3-5 çapulcunun eline bırakmayız" diye konuştu.

Allah'ın adaleti bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin adaleti olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

"Ülkemizin kanunları var. Bizlerde o kanunların sonuna kadar yerine getirilmesi için iş adamları olarak takipte olacağız. Tüm Türkiye'den oda ve borsa başkanları şu an bu salonda. Beni en çok umutlandıran tablo ise şu oldu. Bizde siyaset olmaz. Kim ne fikirdeymiş, hangi dindenmiş, ırkı neymiş bizi ilgilendirmez. Ama Osmaniye'de en acılı günde 3 siyasi partinin temsilcilerinin bir araya gelmesi bizi sevindirdi. Bu bir araya geliş Osmaniye'deki bu tip hadiselerin son bulacağının göstergesi. Bunu muhafaza edersek her türlü sıkıntıyı gerek Osmaniye gerekse Türkiye olarak atlatamamamız mümkün değil."

Hayatını kaybeden Hasan Ersoy'un mütevazi ve çalışkan birisi olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Ersoy'un yaşamı boyunca yaptığı hizmetlerin hem kendisine hem ailesine manevi kazanç olarak döneceğini sözlerine ekledi. Osmaniye TSO Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Aksoy ise konuşmasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hasan Ersoy'un kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Olayın ardından Osmaniye Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Başsavcılığı'nın gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür eden Aksoy, "Bu hassas tutum ve kararlılıkla yürütülen çalışmalar neticesi, suçluların hak ettikleri cezaları alacağına gerçekten inanıyor, olayın aydınlatılması konusunda güvenimizin kurumlara tam olduğunu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Osmaniye TSO yönetim kurulu olarak, devraldığımız bayrağı taşırken şeffaf, objektif hizmet anlayışımızdan ve hukuk kuralları çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Hasan Ersoy'un kardeşi 26. dönem MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy da, hayatını kaybeden ağabeyinin bir aile büyüğü olmasının ötesinde bulunduğu toplumun bir ferdi olduğunu söyledi. Çocukluk yıllarından bu yana millete hizmeti kendine şiar edinen Hasan Ersoy'un kendine hep ikinci adamlığı misyon edindiğini aktaran Ersoy, "Kendisi siyaset yapmak isteyebilirdi. Ama eğitime, bilgiye ve bu manadaki dünya görüşüne saygısı olduğu için bizleri bu yöne teşvik etti. Onun duruşu Hüseyni bir duruşu. Yezidilerin üzerine giderken 'seni öldürürler' demelerine rağmen gitmeyi tercih eden Hz. Hüseyin gibi o da gitmeyi tercih etti. İnşallah onun gibi Hüseyni duruşlar emperyalizme de büyük şeytana karşıda galip gelsin" ifadelerini kullandı.

Törende Hasan Ersoy'un torunu Ayyüce Ersoy, dedesiyle yaşadığı bir anıyı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Tören sonunda Hisarcıklıoğlu'na Osmaniye TSO Başkanı Devrim Aksoy tarafından, Hisarcıklıoğlu ve Hasan Ersoy'un bulunduğu bir fotoğraf hediye edildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, daha sonra taziye evi ve Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

- Osmaniye