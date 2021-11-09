TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Ardahan'da Valilik, Belediye ve TSO'yu ziyaret etti - Haberler
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Ardahan'da Valilik, Belediye ve TSO'yu ziyaret etti

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Ardahan'da Valilik, Belediye ve TSO'yu ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ardahan'da Valilik, Belediye Başkanlığı ile Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti.

ARDAHAN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ardahan'da Valilik, Belediye Başkanlığı ile Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti.

Bazı programları dolayısıyla Ardahan'da bulunan Hisarcıklıoğlu, Vali Hüseyin Öner'le makamında görüştü, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Hisarcıklıoğlu, ardından sırasıyla Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci'yi makamında ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu, kent merkezinde daha önce hizmete giren TOBB Orta Okulunun da resmi açılışını yaptıktan sonra aynı okulda ATSO Başkanı Çetin Demirci'nin vefat eden oğlu Yiğitcan Demirci adına yapılan sınıfın açılışına katıldı.

Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ardahan Kız Öğrenci Yurdu'nu da ziyaret den Hisarcıklıoğlu'nu, okul ziyaretlerinde çocuklar ve gençler ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Ardahan'da Valilik, Belediye ve TSO'yu ziyaret etti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Ardahan'da Valilik, Belediye ve TSO'yu ziyaret etti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Ardahan'da Valilik, Belediye ve TSO'yu ziyaret etti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Ardahan'da Valilik, Belediye ve TSO'yu ziyaret etti

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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