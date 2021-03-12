Tırın 20 aracı biçtiği zincirleme kazada yaralı kurtulan sürücü o anları anlattı

Bursa'da freni patlayan tır dehşet saçtı. Yolun karşı şeridine geçen tır, önüne gelen araçları biçti. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken yaralanan Hasan Boşnak o anları anlattı. Boşnak, "Kırmızı ışıktaydık, karşımızdaki araçlar da kırmızı ışıktaydı. Bir anda ortalık toz duman oldu. Araçtan indiğimde arkamdaki kamyonun bizim arabanın üzerinde olduğunu gördüm" dedi.

Kestel'de, freni boşalan TIR, önündeki birçok aracı altına alarak sürükledi. Ortalığı savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9'u ağır 21 kişi yaralandı. Öte yandan, kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Kestel ilçesi Barakfakih mevkiinde meydana geldi. Freni boşalan TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önündeki araçları çarpıp, altına alarak sürükledi. Kazada çok sayıda araç TIR'ın çarpmasıyla demir yığına dönerken, ortaya çıkan görüntü savaş alanını andırdı. TIR ise araçlara çarpmasının ardından güçlükle durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 20 yaralı, hastanelere sevk edildi. Kazada ayrıca, ölülerin de bulunduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde TIR'ın hızla önündeki araçları teker teker ezerek ilerlediği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 ÖLÜ, 9'U AĞIR 21 YARALI

Vali Canbolat yaptığı açıklamada, "İlk andan itibaren olaya müdahale ettik. Olayın gelişme şeklinin görüntüleri var, sizler de görmüşsünüzdür. Tahminimiz, TIR'ın freninin patlaması sonucu olan bir kaza. Bölgeye hemen itfaiye ekiplerimizi, ambulanslarımızı, polislerimizi, trafik ekiplerimizi, AFAD ekiplerimizi sevk ettik. Olaya müdahale ediyoruz. Maalesef ki ölülerimiz var, yaralılarımız var, yaralı olanların tamamının hastaneye sevkini yaptık. Şu an yol açma ile ilgili gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Vefat eden vatandaşlarımız ile ilgili de başsavcımız gelmek üzere, tespitini yaptıktan sonra onları da kaldıracağız. Şu an 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 21 yaralımız var, bunların 9'u ağır yaralı. Hepimize geçmiş olsun, yaralı vatandaşlarımıza Allah'tan şifa diliyorum, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Öte yandan feci kazanın yaşandığı otoyol, drone ile havadan görüntülendi.

KAZADAN YARALI KURTULAN VATANDAŞ O ANLARI ANLATTI

Bursa'da tırın azadan yaralı olarak kurtulan Hasan Boşnak, o anları anlattı.

Tırın karşı şeritten üzerlerine doğru geldiğini söyleyen Boşnak, "Kırmızı ışıktaydık, karşımızdaki araçlar da kırmızı ışıktaydı. Bir anda ortalık toz duman oldu. Vitese takıp, aracımı ileri atmak istedim, takana kadar geldi, biçti bizi. Araçtan indiğimde arkamdaki kamyonun bizim arabanın üzerinde olduğunu gördüm. Bir araç yolun dışına çıkmıştı. Aracın içerisindeki adamı çıkarmak için çabaladım, çıkaramadım" dedi. Hasan Boşnak, İnegöl Devlet Hastanesi'ne gelerek, ayakta tedavi edildi.

Kazayı görenler, tırın karşı şeritten kornaya basarak çok hızlı geldiğini ifade etti.