Tıra arakadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu - Haberler
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Tıra arakadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tıra arakadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu

- Tıra arakadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu Burdur-Antalya Karayolu üzerinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti.

ANTALYA (İHA) - - Tıra arakadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu

BURDUR - Burdur- Antalya Karayolu üzerinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Burdur - Antalya Karayolu, Uğurlu Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Burdur'dan Antalya istikametine doğru seyir halinde olan İbrahim Alan yönetimindeki 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Tufan Yavuzcan idaresindeki15 AB 129 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan sürücü İbrahim Alan, Asım Karakoç (42), Süleyman Yumuk ve Doğan Alan'ın 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri 4 kişinin cansız bedenlerini sıkıştıkları araçtan çıkardı. Olay yeri incelemelerinin ardından 4 kişinin cenazesi Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tıra arakadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu

Tıra arakadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu

Tıra arakadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu

Tıra arakadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu

Tıra arakadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu

Tıra arakadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu

Tıra arakadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu

Tıra arakadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu

Tıra arakadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiye mezar oldu

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