TIR'ın gaz pedalı takılı kaldı, dorsedeki 3 tonluk çelik sac makarası otomobile çarptı: 1 ölü
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TIR'ın gaz pedalı takılı kaldı, dorsedeki 3 tonluk çelik sac makarası otomobile çarptı: 1 ölü

TIR'ın gaz pedalı takılı kaldı, dorsedeki 3 tonluk çelik sac makarası otomobile çarptı: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde iddiaya göre gaz pedalı takılı kalan TIR'ın dorsesinden karşı şeride düşen 3 tonluk çelik sac makarasın çarptığı otomobilin sürücüsü Müslüm Kaptan (29) hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde iddiaya göre gaz pedalı takılı kalan TIR'ın dorsesinden karşı şeride düşen 3 tonluk çelik sac makarasın çarptığı otomobilin sürücüsü Müslüm Kaptan (29) hayatını kaybetti. Kaza yerinden yaklaşık 30 kilometre sonra durabilen TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında İnegöl İlçesi Bursa-Ankara Karayolu üzeri Mezit Mahallesi mevkiinde yaşandı. Eskişehir'den Bursa'ya giden Hüseyin Çiftçi (38) yönetimindeki 31 ABJ 225 plakalı çelik sac yüklü TIR'ın gaz pedalı iddiaya göre takılı kaldı. Yokuş aşağı hızlanan TIR'ın dorsesinde yüklü her biri 3'er ton ağırlığındaki Çelik sac makaraları keskin virajdan döndüğü sırada yola düştü. Düşen çelik makaralardan biri, bu sırada karşı yönden gelen Müslüm Kaptan yönetimindeki 17 GP 565 plakalı otomobilin ön kısmına çarptı. Tonlarca ağırlığındaki makaranın düştüğü otomobil, demir yığınına döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, sürücünün cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Cenaze incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

30 KİLOMETRE SONRA DURABİLDİÖte yandan gaz pedalı takılı kalan TIR'ın sürücüsü Hüseyin Çiftçi, kazanın ardından aracını durduramadı. Polis uygulama noktasından hızla geçen TIR, İnegöl girişinde zorlukla durdu. 30 kilometre boyunca hızla ilerleyen TIR, ikinci bir kazaya neden olmadan durabildi.Olayı anlatan sürücü Hüseyin Çiftçi, "Aracın gazı takılı kaldı. Elimden geldiği kadar kurtarmaya çalıştım. Korna, selektör yaptım. İstemeden oldu" dedi.TIR'ın sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

TIR'ın gaz pedalı takılı kaldı, dorsedeki 3 tonluk çelik sac makarası otomobile çarptı: 1 ölü
TIR'ın gaz pedalı takılı kaldı, dorsedeki 3 tonluk çelik sac makarası otomobile çarptı: 1 ölü
TIR'ın gaz pedalı takılı kaldı, dorsedeki 3 tonluk çelik sac makarası otomobile çarptı: 1 ölü
TIR'ın gaz pedalı takılı kaldı, dorsedeki 3 tonluk çelik sac makarası otomobile çarptı: 1 ölü
TIR'ın gaz pedalı takılı kaldı, dorsedeki 3 tonluk çelik sac makarası otomobile çarptı: 1 ölü
TIR'ın gaz pedalı takılı kaldı, dorsedeki 3 tonluk çelik sac makarası otomobile çarptı: 1 ölü
TIR'ın gaz pedalı takılı kaldı, dorsedeki 3 tonluk çelik sac makarası otomobile çarptı: 1 ölü
TIR'ın gaz pedalı takılı kaldı, dorsedeki 3 tonluk çelik sac makarası otomobile çarptı: 1 ölü
TIR'ın gaz pedalı takılı kaldı, dorsedeki 3 tonluk çelik sac makarası otomobile çarptı: 1 ölü
TIR'ın gaz pedalı takılı kaldı, dorsedeki 3 tonluk çelik sac makarası otomobile çarptı: 1 ölü
TIR'ın gaz pedalı takılı kaldı, dorsedeki 3 tonluk çelik sac makarası otomobile çarptı: 1 ölü
TIR'ın gaz pedalı takılı kaldı, dorsedeki 3 tonluk çelik sac makarası otomobile çarptı: 1 ölü
TIR'ın gaz pedalı takılı kaldı, dorsedeki 3 tonluk çelik sac makarası otomobile çarptı: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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TIR'ın gaz pedalı takılı kaldı, dorsedeki 3 tonluk çelik sac makarası otomobile çarptı: 1 ölü - Haberler
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