Timuçin Esen kimdir? Timuçin Esen hayatı ve biyografisi! Timuçin Esen kaç yaşında, nereli?

Timuçin Esen kimdir sorusu vatandaşlar tarafından çokça merak ediliyor. Dünyaca ünlü House M.D. dizisinden uyarlama olan Hekimoğlu dizisinin başrolünde yer alan Timuçin Esen kimdir? Timuçin Esen hayatı ve biyografisi! Timuçin Esen kaç yaşında, nereli?

Timuçin Esen, 14 Ağustos 1973 tarihinde Adana'da Devlet Su İşleri'nde çalışan avukat anne ve avukat baba'nın ilk çocuğu olarak doğmuştur. Annesinin adı Nihal ve babasının adı Üstün Esen'dir. Esen, 47 yaşındadır. Çocukluğu 7 yaşına kadar Keban Barajı lojmanlarında geçti. Tumiçin Esen'in ailesi aslen Niğdelidir. TED Ankara Koleji mezunu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Devlet Konservatuarı'nda okurken, barlarda çalıp söylemeye başladı.

TİMUÇİN ESEN KİMDİR?

İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles'taki California Insitute of the Arts Üniversitesi'nde 7 yıl sinema - yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD'deki oyuncu koçu Larry Moss'un öğrencilerinden biridir.

Öğrencilik yıllarında Çıkmaz Sokak adında orta metrajlı bir film çekmiştir. Bu filmde Engin Günaydın ve Olgun Şimşek rol almıştır. Konusu varoşlarda geçen, değişik anlatımı olan filmin bir kısmı digital çekimle yapılmış, belgesel ağırlıklı bir filmdir.

Türkiye'ye döndükten sonra, Gurbet Kadını dizisinde "Hakkı Ağa" rolüyle gönüllerde taht kuran oyuncu, dizi sonrasında Meltem Cumbul ve Şener Şen'le beraber Gönül Yarası adlı sinema filminde rol almıştır. Bu filmde; gözü kara, aşkı için dünyayı yakacak bir adam olan "Halil" karakterini canlandıran Esen, canlandırdığı bu karakterle 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ve SİYAD (Sinema Yazarları Derneği)'da En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü almıştır.

Timuçin Esen

Sonrasında yönetmenliğini Uğur Yücel'in yaptığı Yazı Tura adlı filmde asker rolünü canlandırmıştır. Hırsız Polis adlı dizide; ideallerinin peşinden giden, adaleti gerçekleştirmek için çalışan, kendini tümüyle işine adayan, ama 'Mavi' bir aşkla karşılaşan "Çınar" rolünü canlandırdı.

2006-2008 yılları arasında Melih Cevdet Anday'ın eseri olan Mikado'nun Çöpleri isimli tiyatro oyununda rol almıştır. Sanatçı Tolga Örnek'in yönetmenliğini yaptığı Labirent filminde Meltem Cumbul'la tekrar kamera karşısına geçmiştir. Bu filmde Esen, Fikret adındaki bir istihbaratçıyı canlandırmıştır. Sanatçı bu rolüyle 17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri töreninde Ayhan Işık Özel Ödülü'nü almıştır. Aynı zamanda bu rolüyle Uluslararası Madrid Film Festivali Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmiştir. Galip Derviş isimli dizinin jenerik müziğini seslendirmiştir.

2014-2015 yıllarında Gönül İşleri dizisinde "Yılmaz Durmaz" (Deli Yılmaz) karakterine hayat vermiştir. Dört büyük külüpte ve eski bir Anadolu takımında top koşturduktan sonra jübile yapıp aile hayatına karışan, deli dolu hareketleri olan, ailenin tüm üyelerini canı gibi seven bir karakteri canlandırmıştır. 2016-2017 yılları arasında başrolde oynadığı Bodrum Masalı dizisindeki Faryalı karakterini canlandırmıştır.

Çekimlerine 2017 yılında başlanan ve 26 Ekim 2018'de vizyona giren Müslüm filminde, arabesk ve halk müzik sanatçısı Müslüm Gürses'i canlandırmıştır. Sanatçı, bu filmde Müslüm Gürses şarkılarını kendi sesiyle söylemiştir. Bu filme hazırlık sürecinde bağlama ve şan dersleri almıştır. Ayrıca New York'ta bir süre ünlü oyuncu koçu Greta Seacat ile çalışmıştır. Müslüm filmi, 6.185.949 seyirci ile 2018 yılının en çok izlenen filmi olmuştur. Toplamda 37 haftada 6.480.548 seyirci ile buluşmuştur. Filmin soundtrack albümü ("Müslüm Baba" Orijinal Film Müzikleri) DMC etiketiyle satışa sunulmuştur. Timuçin Esen'in filmde seslendirdiği şarkılar müzik listelerinde 1 numaraya kadar yükselmiştir.

Sanatçı, 17 Aralık 2019'da Kanal D'de yayına giren Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu isimli doktoru canlandırmaktadır. Dizi, House MD dizisinin Türkiye uyarlamasıdır.

Timuçin Esen

OYNADIĞI FİLMLER

Müslüm 2018

Martıların Efendisi 2017

Senin Hikayen 2013[3]

Kumun Tadı 2012

Labirent 2011

Gönül Yarası 2005

Yazı Tura 2003

Deliyle Geçen Gece 2003

OYNADIĞI DİZİLER

Hekimoğlu 2019- (Ateş Hekimoğlu)

Gülperi 2018-2019 (Avukat Kadir Aydın)

Bodrum Masalı 2016-2017 (Faryalı)

Gönül İşleri 2014-2015 (Yılmaz)

Vicdan Aralık 2013-Ocak 2014 (Yunus)

Hırsız Polis 2005-2007 (Komiser Çınar)

Gurbet Kadını 2003-2005 (Hakkı)

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Mikado'nun Çöpleri 2006-2008

Aldığı Ödüller

GQ Türkiye, Men Of The Year 2018 "İKON" Ödülü, Müslüm[4]

SESAM, "TÜRK SİNEMASINI GEÇMİŞTEN GELECEĞE TAŞIYANLAR" Ödülü, Müslüm

8. Bodrum Türk Filmleri Haftası, SİSAY Başarı Ödülü, Müslüm

51. SİYAD Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu (Aday), Müslüm

24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu (Aday), Müslüm

9. Engelsiz Yaşam Vakfı "Yılın En İyileri Ödülleri", Yılın En İyi Sinema Erkek Oyuncusu 2019, Müslüm

İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Müslüm

İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Müslüm

Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Sinema Oyuncusu, Müslüm

Okan Üniversitesi, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Müslüm

Kocaeli Üniversitesi Liderlik Kulübü, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Müslüm

Vefa Lisesi 14. Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülü, Yılın En İyi Erkek Sinema Oyuncusu, Müslüm

SM Türkiye Marka Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Müslüm

17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri 'Ayhan Işık Özel Ödülü' 2012, Labirent

Uluslararası Madrid Film Festivali Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu (Aday) 2012, Labirent

11. Afife Tiyatro Ödülleri 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Aday) 2007, Mikado'nun Çöpleri

44. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 2005, Gönül Yarası

Siyad En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 2005, Gönül Yarası

33. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu 2005, Hırsız Polis

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD)13. Altın Objektif Ödülleri 'Yılın En İyi Sinema Oyuncusu', Gönül Yarası

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 28. Radyo-Tv Oskarları 'Erkek Tv Yıldızı' ödülü, Hırsız Polis

Beşiktaş Lions Kulübü 'En Başarılı Erkek Tiyatro Sanatçısı' ödülü, Mikado'nun Çöpleri