Tilkinin kurnazlığı emekli polise sökmedi..."Senin yüzünden tavukçuluğu bıraktık"
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Tilkinin kurnazlığı emekli polise sökmedi..."Senin yüzünden tavukçuluğu bıraktık"

Tilkinin kurnazlığı emekli polise sökmedi.

21.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:12

Tilkinin kurnazlığı emekli polise sökmedi..."Senin yüzünden tavukçuluğu bıraktık"

-4 bileziğini satarak hayvan çiftliği kuran kadının servetine göz diken tilki, emekli polis memuru eşinin 'Battal Gazi' filminden esinlenerek kurduğu kapanla yakalandı

Tavuğun olduğu kafese gelen tilki, düzeneğe basmasıyla birlikte canlı şekilde yakalandı

Girişimci aile tilkiyi Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edecek

Çiftlik sahibi Fatma Öncel: "Mahallede tavuk bırakmadı"

ANTALYA - Antalya'da 4 bileziğini satarak hayvancılık işine giren 41 yaşındaki Fatma Öncel'in çiftliğine dadanan tilki, 150'ye yakın tavuğu telef etti. Öncel'in emekli polis memuru eşi Saadettin Öncel, televizyonda izlediği 'Battal Gazi' filminden esinlenerek kurduğu kapan düzeneği sayesinde tilkiyi günler sonra yakalamayı başardı. Öncel, kafeste çaresiz kalan tilkiye, "Senin yüzünden tavukçuluğu bıraktık. 150 tane tavuğu yedin." sözleriyle sitem etti.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki 3 çocuk sahibi Fatma Öncel, 13 yıl önce eşine destek olmak için hayvancılık işine girmek istedi. Polis memuru eşinden olumlu yanıt alan Öncel, düğününden kalan 4 bileziğini dönemin parasıyla 2 bin 500 liraya satıp 2 bin 400 liraya inek, 100 liraya da yem aldı. Süt satarak para kazanmaya başlayan Öncel, zamanla inek sayısını 20'ye kadar çıkardı. İneklerini beslemek için bir de arazi kiralayan Öncel, buraya ektiği mısır harmanıyla ineklerini beslemeye başladı. Daha sonra ineklere, tavuk ile keçi de ekleyen girişimci anne, 10 senenin ardından 130 inek, 250 tavuk, 107 keçi ve 3 at sahibi oldu. Daha önce tek başına beslediği hayvanlarının çoğalmasıyla birlikte işçi de tutan Öncel, şuanda ise 20 dönümlük arazide 1 milyon liralık sermayeye ulaştı.

Battal Gazi filminden esinlendi

Yıllar ilerledikçe tavuk sayısını 400'e yükselten Öncel'in çiftliğindeki kümese, bir tilki dadandı. Her gün ansızın gelip 30 tavuğu telef eden tilkiyi yakalamak için plan kuran emekli polis memuru Öncel çifti, 1973 yapımı 'Savunun Battal Gazi Geliyor" filminde başrol oynayan Cüneyt Arkın'ın babasını zindandan kurtardıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalandığı kapan sahnesinden etkilendi. Ardından kolları sıvayan Öncel çifti, içerisinde iki ayrı bölmesi olan düzeneğin korumalı kısmına canlı bir tavuk koydu, diğer bölmeyi ise tilkinin girmesi için açık bıraktı ve taban kısmına da kapanın otomatik kapatılması için hassas alan oluşturdu. Dün sabah saatlerinde tavuğu görüp düzeneğin içerisine giren tilki, kapının kapanmasıyla yakalandı. Tilkiyi canlı şekilde yakaladıklarını ve zarar vermeyeceklerini belirten Öncel, görevlilerin gelip götüreceğini belirtti.

Tilkiye sitem etti: "Senin yüzünden tavukçuluğu bıraktık"

Tilkinin yakalanmasının ardından yanına giden Saadettin Öncel'in diyalogları ise güldürdü. Cep telefonuyla o anları kaydeden Öncel, "Tavukları yiyorsun değil mi? Zaman zaman bizi rahatsız edersin. Senin yüzünden tavukçuluğu bıraktık. 150 tane tavuğu yedin. Yesen neyse, boğup boğup gidiyorsun. Ne olacak şimdi. Utanmadın mı tavukları yerken. Tilki kardeş bu böyle olmuyor. Seni ormana sürgüne göndereceğiz. Bu böyle olmaz. Orman da artık tavuk mu yersin, kuş mu yersin. Ne yaparsan yap ama bizim tavuklarımızı yeme. Anlaştık mı?" diyerek tilkiye sitem etti.

"Her gün 30 tavuğu boğuyordu"

Kümesinde 400 tane tavuğun olduğunu söyleyen Fatma Öncel ise "Kümesim hayvanların arka tarafındaydı. Bir tilki var. Her gün geliyordu ama yakalayamıyorduk. İçeri girerek, günde yaklaşık 30 tavuğu boğuyor ve 1 tanesini alıp gidiyordu. Bu şekilde yaparak bende hiç tavuk bırakmadı." dedi.

"Canlı tavuğu düzeneğe koyduk"

Tilkinin tavuklarına zarar vermemesi için, tavuk çadırı kurduğunu anlatan Öncel, "Bende tilkiye inat evimin üst tarafına bir tane tavuk çadırı yaptım. Yine aynı tavukları aldım. Tilki bu kez yine tavuklarıma saldırdı. Ama en sonunda ben başardım" diye konuştu.

Öncel, tilkiyi yakalamak için bir düzenek kurduklarını belirterek, "Eşimle beraber bir düzenek kurduk. İki bölümden oluşuyor. Bir tarafta tavuk var. Tavuğa zarar vermiyor. Canlı tavuğu oraya koyduk. Tilki hemen geldi. En sonunda yakaladık" ifadelerini kullandı.

"Mahallede tavuk kalmadı"

Tilkiye zarar vermediklerinin altını çizen Öncel, " Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri götürecekler. Götürmezlerse biz kendimiz tilkiyi doğaya bırakacağız. Dünyaya gelen canlıyı öldürmek doğru olmaz. Uzak bir noktaya bırakırız. Tavukları da artık yemesin, yeter. Mahallede tavuk kalmadı" sözlerine ekledi.

Tilkinin kurnazlığı emekli polise sökmedi...'Senin yüzünden tavukçuluğu bıraktık'

Kaynak: İHA

Manşet

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