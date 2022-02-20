TikTok fenomeni Merve Yalçın eğlence mekanında tacize uğrayınca ortalık fena karıştı!

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, sosyal medya fenomenleri Kürşat Juan ile Merve Yalçın'ın geçtiğimiz yıl yaşadığı ve karşılıklı şikayetle son bulan eğlence gecesine ait detaylar kısa süre önce ortaya çıktı.

TACİZE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Tiktok'ta yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kürşat Juan, kendisi gibi Tiktok fenomeni olan Merve Yalçın ve bir grup arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz yıl 15 Şubat günü Beşiktaş'taki bir eğlence mekanına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Juan, arkadaşı Yalçın'ı lavaboya götürmek için masasından kalktı. Bu sırada iddiaya göre genç fenomen Yalçın, ön masada bulunanların tacizine uğradı.

TARAFLAR BİRBİRLERİNİ DARBETTİ

Durumu mekan güvenliğine söylemelerine rağmen kimse gruba müdahalede bulunmadı. Sonrasında ise, ön masa ile aralarında tartışma başladı. Taraflar birbirlerine masadaki şişe ve bardakları fırlatırken, birbirlerini darbetmeye başladı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kürşat Juan, alnına isabet eden şişe nedeniyle yaralanırken karşı masadaki Seda Sarıgöl'ün göz çevresine kırılan bardak parçası isabet etti. Olay yerine gelen ambulans görevlileri tarafından Juan ve Sarıgöl'e ilk müdahale yapıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İfadelerine başvurulan taraflar birbirlerinden şikâyetçi olurken, masadaki Çayan Sarıgöl, Juan ve Yılmaz'ın kendilerini rahatsız ettiklerini, taciz iddiaları sırasında kavga çıktığını ve bir anda eline gelen şişeyi fırlattığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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