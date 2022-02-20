TikTok fenomeni Merve Yalçın eğlence mekanında tacize uğrayınca ortalık fena karıştı!
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Geçtiğimiz yıl bir ğelnece mekanına giden TikTok fenomenleri Kürşat Juan ile Merve Yalçın'ın olaylı gecesine dair ayrıntılar yeni ortaya çıktı. İddialara göre Merve Yalçın, ön masadakiler tarafından taciz edildi. Olay sonrası taraflar birbirine girdi. 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, sosyal medya fenomenleri Kürşat Juan ile Merve Yalçın'ın geçtiğimiz yıl yaşadığı ve karşılıklı şikayetle son bulan eğlence gecesine ait detaylar kısa süre önce ortaya çıktı.
Tiktok'ta yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kürşat Juan, kendisi gibi Tiktok fenomeni olan Merve Yalçın ve bir grup arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz yıl 15 Şubat günü Beşiktaş'taki bir eğlence mekanına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Juan, arkadaşı Yalçın'ı lavaboya götürmek için masasından kalktı. Bu sırada iddiaya göre genç fenomen Yalçın, ön masada bulunanların tacizine uğradı.
Durumu mekan güvenliğine söylemelerine rağmen kimse gruba müdahalede bulunmadı. Sonrasında ise, ön masa ile aralarında tartışma başladı. Taraflar birbirlerine masadaki şişe ve bardakları fırlatırken, birbirlerini darbetmeye başladı.
Kürşat Juan, alnına isabet eden şişe nedeniyle yaralanırken karşı masadaki Seda Sarıgöl'ün göz çevresine kırılan bardak parçası isabet etti. Olay yerine gelen ambulans görevlileri tarafından Juan ve Sarıgöl'e ilk müdahale yapıldı.
İfadelerine başvurulan taraflar birbirlerinden şikâyetçi olurken, masadaki Çayan Sarıgöl, Juan ve Yılmaz'ın kendilerini rahatsız ettiklerini, taciz iddiaları sırasında kavga çıktığını ve bir anda eline gelen şişeyi fırlattığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.