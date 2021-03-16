TİKA, Kuzey Makedonya'da sağlık merkezi inşa edecek
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TİKA, Kuzey Makedonya'da sağlık merkezi inşa edecek

16.03.2021 19:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:57

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Kuzey Makedonya'nın Plasnica Belediyesi arasında, TİKA tarafından inşa edilecek sağlık merkezine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Kuzey Makedonya'nın Plasnica Belediyesi arasında, TİKA tarafından inşa edilecek sağlık merkezine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolün imza törenine Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt,Plasnica Belediye Başkanı Aliya Yaoski, Kuzey Makedonyalı milletvekili İsmail Yaoski, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Serhat Kula katıldı.

Büyükelçi Sekizkök, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önceliğinin buradaki insanların barış, huzur ve refah içinde yaşaması olduğunu belirterek "Ecdadımız gibi sizler de bugün bu topraklarda Türk kültürünü, Türklük şuurunu ve İslamiyeti yaşatıyorsunuz. Sağ olun, var olun." dedi.

Buradaki halkın yaşam koşullarının her alanda daha ileriye taşınmasını amaçladıklarını vurgulayan Sekizkök, "Bugün olduğu gibi önümüzdeki dönemde de elimizden gelen her türlü desteği esirgemeyeceğimizden emin olabilirsiniz. Türkiye her koşul altında daima sizlerin yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

TİKA Koordinatörü Söğüt de bu bölgede ve Plasnica'da gerçekleştirilen projelerin TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti adına büyük önem taşıdığını vurgulayarak, TİKA olarak Plasnica'daki hizmet binasının inşaat ve donanımı, Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu'nun kapsamlı tadilatı ve donanımı,Lisiçani bölgesindeki Yunus Emre İlköğretim Okulu'nun kapsamlı tadilat ve donanımı gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini anımsattı.

Kuzey Makedonya'daki soydaşların ekonomik refahını artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla tarım ve hayvancılık projelerin önemli olduğunun altını çizen Söğüt, TİKA tarafından inşa edilecek sağlık merkezi projesinin, özellikle salgın döneminde hayatageçirimesinin ayrıca anlamlı olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Yaoski ise geçmişte dePlasnica'nın altyapısının iyileştirilmesi noktasında çaba gösteren TİKA'ya ve dünya lideri olarak nitelendirdiği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yaoski, proje kapsamında halkın kaliteli sağlık hizmeti alması için modern ekipmanlarla donatılacak bir sağlık merkezi inşa edileceğini aktardı.

Yetkililer, imza töreninin ardından yerine yenisi inşa edilecek olan eski sağlık merkezini de ziyaret etti.

TİKA, Kuzey Makedonya'da sağlık merkezi inşa edecek
TİKA, Kuzey Makedonya'da sağlık merkezi inşa edecek
TİKA, Kuzey Makedonya'da sağlık merkezi inşa edecek
TİKA, Kuzey Makedonya'da sağlık merkezi inşa edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Husamedin Gina

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