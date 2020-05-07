TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya ramazan yardımı
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TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya ramazan yardımı

TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya ramazan yardımı
07.05.2020 18:37 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:38

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kuzey Makedonya'da 3 bin 500 yardım paketi dağıtacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kuzey Makedonya'da 3 bin 500 yardım paketi dağıtacak.

Yardım paketlerinin dağıtımı Makedonya Türk Sivil Teşkilatlar Birliğine (MATUSİTEB) üye sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve yerel yönetimlerin iş birliğinde gerçekleşiyor.

Başkent Üsküp'te Roman vatandaşlarının yaşadığı Şuto Orizari Belediyesi'nde iki ayrı noktada gerçekleşen dağıtıma TİKA Koordinatörü Aytekin Ayden, Kuzey Makedonya Hükümetinde Romanların Durumunu İyileştirme Stratejisinden Sorumlu Devlet Bakanı Muzafer Bayram, milletvekili Samka İbraimovski, Romanlardan Sorumlu Başbakan Danışmanı Necdet Mustafa katıldı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Ayden, burada yaptığı konuşmada, TİKA olarak dünyayı ve Kuzey Makedonya'yı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle hazırladıkları destek paketlerini ramazanda da devam ettirdiklerini söyledi.

Özellikle salgından daha fazla etkilenen dezavantajlı gruplar olduğuna dikkati çeken Ayden, "Kuzey Makedonya'da yaşayan tüm toplumlara yetişmek ve yardım etmek, destek verme adına başkanlığımız TİKA tarafından Kuzey Makedonya'nın genelinde 3 bin 500 gıda paketi yardımını dağıtacağız. Geçtiğimiz gün İştip'te başlatmıştık. Bugün de Üsküp merkezde Şutka'da Roman kardeşlerimizle beraber bu ekonomik zorlukların aşılması noktasında 350 aileye dağıtım yapılacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dost Kuzey Makedonya'ya her zaman destek verdiğini vurgulayan Ayden, "Tabii Kuzey Makedonya genelinde yapılacak olan yardım miktarı 3 bin 500 paket ile yaklaşık yine 15 binin üzerinde aile ferdini kapsayacak olup toplamda da 2 programımızla 160 tonun üzerinde gıda malzemesini Kuzey Makedonya halkının faydasına, hizmetine sunmuş olacağız." şeklinde konuştu.

Romanların Durumunu İyileştirme Stratejisinden Sorumlu Devlet Bakanı Bayram paketleri bağışlayan Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Bakan olarak birçok kurum ve şirketten yardım talebinde bulunduğunu anlatan Bayram, şöyle devam etti:

"Tek olumlu cevap Türkiyeli kardeşlerimizden geldi. Sizin de gördüğünüz üzere burada 200 paket var ve bunlar da Şuto Orizari'deki sosyal olarak dezavantajlı kişilere dağıtılacak. Romanların ülkemizde sosyal tehlike altında yaşayan insanlar olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden bir kez daha Türkiye'deki kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu ramazan günlerinde bu yardımların Şuto Orizari'de yaşayan vatandaşlara iyi geleceğini ümit ediyorum."

Milletvekili İbraimovski, TİKA'ya ve Türkiye'deki Roman vatandaşlara teşekkür ederek, "Türkiye, her zaman Kuzey Makedonya'da yaşayan halka yardım etmek için buradadır." dedi.

Bilal Habeşi Camisi'nde gerçekleşen ikinci dağıtım noktasında konuşan Romanlardan Sorumlu Başbakan Danışmanı Necdet Mustafa da bugün Şuto Orizari'deki tüm halkın gururlu hissettiğini söyledi.

TİKA'nın Romanlara cömertçe baktığını söyleyen Mustafa, "Şuto Orizari'de ve Üsküp'teki diğer yerleşim yerlerindeki Roman vatandaşlar ramazan paketlerinin büyük cömertliğine sevinecek." dedi.

Bilal Habeş Camisi imamı Severcan Kurtişi de yardımlarından dolayı TİKA'ya teşekkürlerini bildirerek, "Kendi rızkından ayırıp buradaki insanlara yardımda bulunanları Allah ödüllendirsin." ifadesini kullandı.

TİKA tarafından dağıtılan ramazan yardım paketleri ülke genelindeki 100'e yakın yerleşim yerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya ramazan yardımı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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