TİKA, Afganistan'ın kuzeyinde 17 yılda 12 milyondan fazla kişiye sağlık hizmeti verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Afganistan'da destek verdiği sağlık kuruluşları aracılığıyla 2005'ten bu yana 12 milyondan fazla kişinin sağlık hizmeti almasını sağladı.

AA muhabirinin, TİKA'dan edindiği bilgilere göre, kurum ile Afganistan Sağlık Bakanlığı arasında 2005'te imzalanan sağlık hizmetleri protokolleri kapsamında Kuzey Afganistan'da yer alan sağlık kuruluşları aracılığıyla milyonlarca Afgan'a sağlık hizmeti verildi.

TİKA, Afganistan'ın söz konusu bölgesinde destek sağladığı sağlık kuruluşları vasıtasıyla 2021 yılı sonu itibarıyla toplam 12 milyon 100 bin kişiye sağlık hizmeti verilmesine katkı sağlarken; bu hizmetlerin verilmesinde Afgan-Türk Dostluk Hastanesi ile Afgan-Türk Dostluk Çocuk Hastanesi önemli rol oynadı.

Kurulan hastanenin ebe ihtiyacı için okul açıldı

Afganistan'ın Faryab vilayetine bağlı Meymene'de bulunan 170 yatak kapasiteli Afgan-Türk Dostluk Hastanesi, ülke kurumlarına devredildiği 2019'a kadar 4 milyon 523 bin 567 kişinin sağlık hizmeti aldığı bir hastane oldu.

TİKA, 2005-2019 döneminde hastanede 51 doktor, 57 hemşire ve 95 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 221 kişiyle sağlık hizmeti sundu.

Bünyesinde acil, poliklinik, genel cerrahi, pediatri, beslenme yetersizliği tedavi bölümü, kadın doğum, aşı merkezi, eczane, radyoloji, röntgen, laboratuvar ve kan bankası gibi üniteler bulunan hastanenin ihtiyacı olan ebelik hizmeti için 2010'da Meymene Ebe Eğitim Okulu da yine TiKA tarafından açıldı.

Okulda yetişen 94 ebeyle hem hastanenin hem de bölgedeki sağlık merkezinin duyduğu ebe ihtiyacı giderilirken, toplamda 25 kişi bu okulda istihdam edildi.

Çocuk hastanesinde 2 milyonu aşkın hasta tedavi edildi

TİKA'nın yine 2005'ten bu yana destek verdiği ülkenin Cevizcan vilayetine bağlı Şibirgan'daki Afgan-Türk Dostluk Çocuk Hastanesinde 110 yatak kapasitesi bulunuyor.

"Ülkenin kuzeyindeki tek çocuk hastanesi" olma özelliğine sahip sağlık kuruluşunda tam donanımlı pediatri, yeni doğan ünitesi, acil servis, yoğun bakım, enfeksiyon hastalıkları ve çocuk cerrahisi gibi bölümler yer alıyor.

Hastanede 2021 sonu itibarıyla 7'si uzman olmak üzere 24 doktor, 40 hemşire ve 75 diğer sağlık personeli gibi toplamda 139 kişi ile sağlık hizmeti verilirken; hastanede bu zamana kadar 2 milyon 986 bin hasta tedavi edildi.

Sadece 2021'de 250 bin kişinin sağlık hizmeti aldığı hastanede, 1278 ameliyat gerçekleştirildi.

Anne çocuk sağlığı alanında 4 milyondan fazla hastaya sağlık hizmeti

TİKA'nın Tahar vilayetindeki Talokan'da ve Hoca Bahauddin'de destek verdiği Afgan-Türk Dostluk Anne ve Çocuk Sağlığı Kliniklerinde, doğum öncesi ve sonrası muayeneler ile yetersiz beslenme bölümleri gibi farklı alanlarda hizmet veriliyor.

Sadece 2021'de 350 bin kişinin sağlık hizmeti aldığı kliniklerde bu zamana kadar tedavi görenlerin sayısı 4 milyonu aştı.

Kliniklerde 66 kişi istihdam edilirken, toplamda 125 bin kişinin aşılanması da burada gerçekleşti.

TİKA, ülkede temel ve kapsamlı sağlık hizmeti sunan klinikler inşa etme ve tıbbi malzeme ile mobilya tedariki yapma faaliyetlerinde de bulundu.

Ülkenin çeşitli köy ve kentlerinde klinik inşası yapan TİKA, Simingan vilayetinde bir de 30 yataklı hastane hizmet binası inşa etti.

İnşa edilen kliniklerde, yıllık 12 bin kişi hizmet alırken; ülke genelinde Sağlık Bakanlığına bağlı birçok hastanenin hem tadilatı yapıldı hem de bu sağlık kuruluşlarına tıbbi cihaz ve ekipman desteği sağlandı.