TİGSAD'ta yeni dönem

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği'nde yeni dönem, ilklerle başlıyor.

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği'nde yeni dönem, ilklerle başlıyor.

TİGSAD'ın 11. Olağan Genel Kurulu öncesi Nazım Kanpolat, gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi verdi. "Hepimiz için hayırlı olacağına inandığımız, ticaretimize ve ülkemize değer katacak yeni bir dönemi başlatmanın heyecanı içindeyiz" diyen Kanpolat, sektörde bir ilki gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi. 3 - 6 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Yeşildirek'te ilk kez gerçekleştirilecek "Linexpo Streetfest"in tanıtım filmini üyelerle paylaşan Nazım Kanpolat, yaptığım sunumla da yeni dönemin çalışmalarını aktardı.

Kanpolat konuşması sırasında, önümüzdeki günlerde başkanlık görevini devralacağı Mustafa Nazik ve ekibine sektöre yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerini sundu. Kanpolat, "Yeni dönem, yeni projeler ve yeni kazançlar diyerek kolları sıvıyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin satış potansiyelini artıracak projeler gerçekleştirmek olacak. Bu kapsamda yapacağımız uluslararası bir etkinlik ile Yeşildirek sokaklarını festival alanına çevireceğiz. Katılımcıların sonbahar-kış sezon açılışını yapacakları festivalde, pandemi kurallarına uygun olarak yabancı ve yerli alım heyetlerini ağırlayacağız" dedi.

Yurt dışı atağı

İlgili bakanlıkların da desteğini alarak yurt dışı çalışmalara ağırlık vereceklerini ifade eden Kanpolat, "Dünya pazarında bilinen önemli iç giyim markalarını satın almak veya lisans anlaşması yapmak suretiyle Türkiye'deki üretici firmalarımıza katma değerli ürün satış imkanı sağlayacağız. Yurt içi ve yurt dışı firmalar ile ikili görüşme organizasyonları gerçekleştireceğiz. New York'ta hazır halde bulunan toplantı salonumuzu tüm üyelerimizin kullanımına sunacağız. Potansiyel müşteri olabilecek ülkelerdeki ticaret odaları ve tüm satış kanalları ile koordineli çalışarak TİGSAD üyelerinin marka ve ürünlerinin 365 gün 24 saat sergileneceği sektörel portalımızı hayata geçireceğiz" dedi.

Dijital değişime ayak uydurarak sanal fuarlar ve yeni nesil dijital satış kanallarına yatırım yapacaklarını da belirten Kanpolat, "Üyelerimizin Kasım ayında gerçekleştirilecek Sanal Hazır Giyim Fuarı'na katılım göstermesini kolaylaştıracağız. Sektörümüze kattıkları ve katacakları değeri daha görünür kılmak için yönetim kurulumuzdaki kadın temsilci sayısını arttıracağız. Üniversiteler ile ortak çalışarak, son sınıf öğrencilerine üye firmalarımızda staj ve yarı zamanlı çalışma imkanı vererek ülke istihdamına katkıda bulunacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı