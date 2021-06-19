Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Şanlıurfa'da Temaslarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. İlk olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Bakan Pekcan burada esnaf ve sanatkarlar ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Pekcan Valilik ziyaretinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bir dizi temaslarda bulunmak ve esnaf ve sanatkarlar ile bir araya gelmek üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Bakan Pekcan, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Gülendar Açanal, Ahmet Akay, İbrahim Halil Yıldız ve Halil Özşavlı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in de bulunduğu heyetle Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

BAKAN PEKCAN: " ŞANLIURFA'DAKİ 513 FİRMANIN İHRACATA KATILMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Şanlıurfa Valiliğini ziyaretinin ardından esnaf ve sanatkarlar toplantıya geçen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan burada yaptığı konuşmada Şanlıurfa'da son üç yılda 150 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiğini ve bunun Şanlıurfa için çok düşük bir rakam olduğunu belirtti.

Bakan Pekcan: "Şanlıurfa'da ihracat potansiyeli olduğu halde ihracat yapmayan 513 firma var. Şimdi onlara ihtiyaç analizleri yapacağız. Niçin ihracatçı olamadıklarını tespit edecek, altı ay süreyle onları taleplerine en uygun mentorle eşleştirerek eğitimler vereceğiz. O firmalarımıza Eximbank'tan da destek vererek ihracat ailesine katılmalarını sağlayacağız. " diye konuştu.

BAŞKAN BEYAZGÜL: " ŞANLIURFA GÜVENLİ BİR ŞEHİRDİR KİMSENİN ŞÜPHESİ KALMAMIŞTIR"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de toplantıda Şanlıurfa'da büyükşehir belediyesi olarak kuracakları 6 adet fabrika ilgili bilgiler aktararak Şanlıurfa'da hem yatırıma hem istihdama yönelik çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Beyazgül: "Şuan Şanlıurfa güvenli bir şehirdir. Bu konuyla ilgili olarak kimsenin şüphesi kalmamıştır. Biz büyükşehir belediyesi olarak esnafımızın desteklenmesi ve e-ticaret yapabilmesi için de bir çalışma yaparak bu konuda bir hibe desteği de aldık. Esnafımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bizler de pandemi döneminde en fazla etkilenen kesimlerden biri olan esnafımızı her gün dolaşarak onların sıkıntılarını dinliyor çözüm üretmeye gayret ediyoruz" dedi.

Toplantıda TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de birer konuşma gerçekleştirdi.

Kaynak: Habermetre