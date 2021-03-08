THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık (1)
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THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık (1)

08.03.2021 12:56 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:26
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık (1)

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, " Pandemi döneminde birçok havayolu negatif FAVÖK gelir elde ederken THY, hem pozitif FAVÖK gelir elde ederek hem de bu geliri kademe kademe artırarak rakiplerinden olumlu ayrışmayı başardı" dedi.

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, " Pandemi döneminde birçok havayolu negatif FAVÖK gelir elde ederken THY, hem pozitif FAVÖK gelir elde ederek hem de bu geliri kademe kademe artırarak rakiplerinden olumlu ayrışmayı başardı" dedi. 

THY Genel Müdürlük binasında basın toplantısı yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı salgın döneminde sivil havacılık konusunda açıklamalarda bulundu.

Aycı, "2020'nin son çeyreğinde 3. Çeyrek performansını da geçerek son çeyrekte 112 milyon dolar da faaliyet karı elde etmeyi başararak seneyi kapattık" dedi. Pandemi döneminden en olumsuz etkilenen sektörün havacılık sektörü olduğu söyleyen Aycı, "2020 yılını üçüncü çeyreğinde, 2019 yılının yüzde 40 seviyesinde gelir üretebilmiştik. Son çeyrekte bu oranı  yüzde 55'e kadar çıkardık. Bu anlamda son çeyrekte 1.8 milyar dolarlık gelir elde etmeyi başardık. Pandemi döneminde birçok havayolu negatif FAVÖK gelir elde ederken THY hem pozitif FAVÖK gelir elde ederek hem de bu geliri kademe kademe artırarak rakiplerinden olumlu ayrışmayı başardı" dedi. 

Sene başı planlanan yatırımlardan yaklaşık 300 milyon dolarlık tasarruf yapıldığını söyleyen Aycı, "Türk Hava Yolları rakiplerine göre en az yolcu  sayısında düşüş kaydeden havayolu olmayı başardı. 28 milyon yolcuyu taşıdı. Emsal havayollarında ortalama 22 puanlık düşüş olurken THY bu doluluk düşüşleri yüzde 11-12 seviyesinde kaldı" dedi. 


THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı /  Elif YAVUZ

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