TFF kararını verdi! Yayın ihalesi bir paket hariç Digitürk'ün

Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut paketlerin kabul edilmediğini ve tekliflerin sonuçlandırılması için ek bir hafta süre verildiğini resmen açıkladı. Tüm paketleri kapsayan tek teklif Digitürk'ten geldi.

DİGİTÜRK ALMAZSA HAK SARAN'DA

Tff, 2 milyar 105 milyon liralık teklifi reddetti. Ancak Paket 1-A dışında kalan yayın ihalesini Digitürk'e sattı. Belirtilen tarihe kadar sözleşme imzalanmazsa hak Saran'a geçecek.

Digitürk'ün paketlere verdiği teklif;

1-B: 500 milyon TL + KDV

1-C: 140 milyon TL + KDV

1-D: 330 milyon TL + KDV

1-E: 30 milyon TL + KDV

1-F: 15 milyon TL + KDV

3: 140 milyon TL + KDV

Paketlerin içerik detayları:

Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakılmasına ve Paket 1-A ile ilgili daha sonra gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir." (Tüm Süper Lig maçlarının yer aldığı paket. (8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere toplam 210 maç)

Paket 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 hafta sonu maçının canlı yayın hakkı.

Tff : "Paket 1-B için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (500.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi"

Paket 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları

Tff :"Paket 1-C için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (140.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi."

Paket: 1-D: 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleri

Tff :"Paket 1-D için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (330.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi."

Paket 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

Tff : "Paket 1-E için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (30.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi."

Paket 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

TFF: "Paket 1-F için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (15.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi."

Paket 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

TFF: "Paket 2 için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (140.000.000 TL + KDV) tutarı üzerindenDigiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi."

TÜM PAKETLER SATILMADI"

TFF, Digitürk'ün tüm paketleri kapsayan teklifinin kabul edilmediğini bildirdi: "Tüm paketleri kapsayan Paket 4'e tek teklif Digiturk tarafından 2.105.000.000+KDV olarak verilmiştir. Bu tutarın 2021-2022 futbol sezonu yayın hakları bedeli ve geçmiş yıllara göre ödenen bedellerden düşük olması nedeniyle kabul edilmemesine karar verilmiştir."

"SARAN'A SÜRE VERİLDİ"

Belirtilen tarihe kadar Digitürk ile sözleşme imzalanmazsa ihale Saran Group'un olacak. TFF'den yapılan açıklamada, "Paket 1-B, 1-C, 1-D, 1-E'nin Sözleşmeleri'nin diğer İstekliler ile imzalanmaması ve bu paketlere ilişkin sözleşmelerin hepsinin Saran ile imzalanması halinde teklif edilen 553.5 milyon TL üzerinden sözleşme imzalanması için Saran'a bir hafta süre verilmesine karar verildi" ifadeleri yer aldı.