Tevfik Özlü kimdir, nereli? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü açıklamaları neler?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ülkemizde bazı kısıtlamalar devam ederken yenilerinin alınması konusunda Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü açıklamalarda bulundu. Peki, Tevfik Özlü kimdir, kaç yaşında? Tevfik Özlü nereli? Tevfik Özlü koronavirüs açıklamaları neler?

Tıp Doktoru olan Tevfik Özlü, birçok ulusal ve uluslararası bilimsel/mesleki dergilerde danışmanlık, editörlük yaptı. Tevfik Özlü Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (HAHUM) kurucusu ve halen Müdürlüğünü yürütüyor.

TEVFİK ÖZLÜ KİMDİR?

1963 Aydın doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Aydın'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi aldı. Uzmanlık sonrası Elazığ Devlet Hastanesinde zorunlu hizmetini yapıp Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak öğretim üyeliğine başladı. Bir yıl sonra Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalını ve 2011'de bu Anabilim Dalına bağlı Yoğun Bakım Bilim Dalını kurdu. Kurulduğundan bugüne söz konusu Anabilim ve Bilim Dalının Başkanlığını yürütüyor. Fakültesinde Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Üyeliği, Lisans Eğitimi Komisyonu Üyeliği, Dönem IV Koordinatörlüğü, Ders Kurulu Başkanlığı, eğitimden sorumlu Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Farabi Hastanesi Yürütme Kurulu Üyeliği gibi görevler üstlendi. 2008-2015 arasında Üniversitesinin uygulama ve araştırma merkezi olan Farabi Hastanesinin Başhekimliğini yürüttü. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (HAHUM) kurucusu ve halen Müdürlüğünü yürütüyor.

Yurt içi ve yurt dışı tıbbi dergilerde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi mevcut. Akademik ve popüler düzeyde yayınlanmış çok sayıda kitabın yazarı olup, bir o kadar mesleki kitaba yazar/Editör olarak katkıda bulundu. Bölgesel olarak yayınlanan gazetelerde (Karadeniz ve Günebakış: 2000-2009); sağlık çalışanlarına dönük ulusal bir tıp gazetesinde (Medimagazin: 2005-2013); sağlıkla ilgili bir web sitesinde (www.sağlikaktuel.com ; 2009-2013) ve ulusal Sabah Gazetesinde (Günaydın: 2006-2008) köşe yazıları yazdı. Ulusal ve uluslararası bilimsel/mesleki dergilerde danışmanlık, editörlük yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB), Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü (TÜHKE) Bilim Kurulu Üyesi.

Göğüs Hastalıkları Hekimlerinin ulusal uzmanlık dernekleri olan Türkiye Solunum Araştırmaları derneği (TÜSAD) ve Türk Toraks Derneği (TTD) içerisinde çeşitli faaliyetlerde bulundu. 2012-2016 yılları arasında Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi ve Yoğun Bakım hekimlerinin uzmanlık derneği olan Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneğinin (ASYOD) kurucu ve ilk dönem genel başkanlığını yürüttü. Halen bu derneğin yönetim kurulu üyesidir. Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu (TGHYK) Akreditasyon Kurulu Üyeliği yaptı ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma Sistemi (TUKMOS) Göğüs Hastalıkları Komisyonu Başkanlığını yürüttü. Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneğinin (HAKSAY) Kurucu Üyesi olup, halen başkanlığını yürütüyor.

TEVFİK ÖZLÜ AÇIKLAMALARI NELER?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Youtube ve Twitter hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirlerin yeterli olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Özlü, alınan tedbirlerin yeterli olup olmayacağının merak edildiğini belirterek, "Umarım yeterli olur. Bu biraz bize de bağlı. Sadece idari tedbirler ile bir pandemiyi durdurmak mümkün olmaz. Toplumun da katılması, destek vermesi lazım" dedi."

"Her alanın denetlenemeyeceğini belirten Özlü, şunları kaydetti:"Bu süreçle ilgili kamusal alanları denetleyeceğiz. Mesela sokağa çıkma yasağında birisi bu yasağı ihlal ederse yaptırımlara maruz kalacak. Yasağın uygulanacağı diğer alanlar ile ilgili denetim, yaptırımlar uygulanacak; bunlarda sorun olmaz. Ama bulaşma sadece buralarda olmuyor. Ev içi buluşmalar, ev içi toplanmalar buralar Türkiye'de bulaşmanın olduğu sıcak alanlar. Aile içi bulaşlar Türkiye'de çok fazla. Diyelim ki hafta sonu insanlar hava karardığında sosyalleşmek için restoranlara, kafelere, sinemalara gidiyorlardı. ya da eş-dost buluşup keyifli vakit geçiriyorlardı. Şimdi çıkamayacaklar evden. Şimdi evde kalınca da birbirlerini evlere davet edebilirler, bir arada olmak isteyebilirler. Özellikle aynı apartmanda, aynı sitede oturanlar ya da mahallede yakın oturanlar bir araya gelmek isteyebilirler. 'Çay demledim gelin, birlikte çay içelim', 'çayı koy geliyoruz', 'maç var birlikte maç izleyelim', 'yaş günü yaptık, gelin pasta keselim' bu tür davetler, bir araya gelmeler olursa alınan tedbirler baypas edilmiş olur, kısa devre olur. Alınan idari kararların etkili olması için, salgının durdurulması için biz de vatandaş olarak bu konuda duyarlı olmalıyız."